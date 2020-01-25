Ubuntu 20.04 LTS 时间表：4 月 23 日发布最终稳定版

Ubuntu 19.10生命周期将在今年7月结束，之后一段时间内最大的版本则是Ubuntu 20.04 LTS，其重大更新和改进将在2030年前终止。

20.04是Ubuntu的第8个LTS版本，计划于明年4月23日发布。Canonical会为10份月发布的版本制定25周时间表和4月发布的版本制定27周时间表来指导LTS的发展，Ubuntu 20.04的开发生命周期遵循的正是27周的发布时间表。如Ubuntu wiki所示：

https://wiki.ubuntu.com/FocalFossa/ReleaseSchedule

从这个表中我们可以看到几个关键节点：

2月27日：特性冻结

Ubuntu团队停止引入新特性、程序包和API，他们开始专注于修复开发版本中的bug。

3月19日：冻结用户界面

此时，用户界面中不会发生其它更新。随后，文档处理也将开始，包括最新的屏幕截图。

3月26日：冻结文档字符串

完成所有特性和用户界面更新之后，文档中将停止创建和修改字符串。如果在稍后阶段需要更改字符串，则在获得团队批准的情况下才可以添加。

4月2日：测试版冻结

开发人员在Ubuntu正式发布之前体验Ubuntu测试版本并提出bug或错误修复建议。

4月9日：内核冻结

内核冻结是内核更新的最后期限。

4月16日：最终冻结

最终冻结是最终版本的倒数第二个阶段，团队确认所有修复。

4月23日：最终稳定版本

正式推出最终稳定版本。

不过像我们此前报导过的里程碑每日构建Current版本的开始出现则不列在此时间表中。