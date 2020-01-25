字节跳动向中国红十字基金会捐赠2亿元，医务人员若感染将获10万元救助

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IT之家1月25日消息 字节跳动决定向中国红十字基金会捐赠2亿元人民币，成立抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控医务人员人道救助专项基金。所有在一线参与防治新型肺炎的医务人员，若不幸受到感染，将获得10万元救助，如果有其他巨大贡献或付出，将获得最高100万元的救助。
值得一提的是，此前今日头条斥资6.3亿元购得《囧妈》网络播放权，该电影也已于今天大年初一登陆抖音、今日头条、西瓜视频、抖音火山版等在线平台，并免费播放。
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