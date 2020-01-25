科技部：抓紧推动新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急科技攻关

IT之家1月25日消息 据科技部官网消息，1月24日下午，科技部党组书记、部长王志刚主持召开专题会议，研究落实国务院新型冠状病毒感染的肺炎疫情联防联控机制会议要求，就集中力量加快疫情防控科技攻关听取专家意见，研究部署下一阶段工作。部党组成员、副部长李萌，部党组成员、国家自然科学基金委员会主任李静海，国家自然科学基金会副主任高福参加了会议。

会上，浙江大学附属第一医院国家传染性疾病临床医学研究中心李兰娟院士、中国中医科学院院长黄璐琦院士、解放军总医院第五医学中心国家传染性疾病临床医学研究中心王福生院士、中日友好医院国家呼吸疾病临床医学研究中心詹庆元主任，以及来自广州医科大学附属第一医院、复旦大学中山医院、中国疾控中心、军事科学院、中科院药物所、中国医学科学院、疫苗生产研制企业的20多位科研一线专家从病毒溯源、临床救治方案、治疗药物、疫苗、中医药防治等多个方面介绍了情况，并围绕一线疫情防控紧迫需求以及下一步科技攻关重点突破方向提出了意见和建议。

王志刚部长指出，做好新型冠状病毒肺炎防控工作任务紧急，习近平总书记作出重要指示，党中央国务院对科技工作寄予厚望，科技界要勇于担当，打好这场硬仗，发挥关键作用，有所作为。下一步，要坚持底线思维，找准主攻方向，加快研发攻关，进一步加强梳理现有科研基础，以应用为标准，以实战为方向，集中优势力量，在病毒传播、快速检测、对症药物、疫苗研制等方面扎实工作，全力以赴，为坚决科学有力度地做好疫情防控提供科技支撑。