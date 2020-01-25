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顺丰：将集中力量为各地政府、慈善组织提供公益运输

2020/1/25 11:34:45来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家1月25日消息 顺丰集团发布公告称，许多人致电顺丰，表示要向湖北省武汉市等地区捐赠医疗防护和急救物资，针对海内外医疗防疫物资寄递运输，顺丰称，为确保物资安全及顺利接收，国内个人直接捐赠物资，建议先与所在地慈善组织联系，由专业机构统筹捐赠事宜，目前暂无法为个人捐赠物资提供公益物流运输支持，顺丰将集中力量为各地政府、慈善组织提供公益运输。此期间，个人寄往武汉和武汉寄出快件免收春节服务费。

以下是公告全文：

尊敬的海内外顺丰客户：

武汉抗击新型冠状病毒感染肺炎工作牵动着大家的心。许多人致电顺丰，表示要向湖北省武汉市等地区捐赠医疗防护和急救物资。首先感谢大家对我们的信任，现针对海内外医疗防疫物资寄递运输说明如下：

1、为确保物资安全及顺利接收，国内个人直接捐赠物资，建议先与所在地慈善组织联系，由专业机构统筹捐赠事宜；海外捐赠物资，建议先将符合国家标准要求的防疫物资联系捐赠至经民政部或省级民政部门登记注册且被评定为5A级的以人道救助和发展慈善事业为宗旨的社会团体或基金会，得到接收确认后，顺丰可提供相应的国内段公益运输支持。

2、非常时期，为提升运输效率，保障一线特殊需求，目前暂无法为个人捐赠物资提供公益物流运输支持，我们将集中力量为各地政府、慈善组织提供公益运输。此期间，个人寄往武汉和武汉寄出快件免收春节服务费。

3、国内外慈善物资公益运输申请流程如下：各慈善组织确认捐赠物资清单，在物资接受单位沟通确认可接收后，请致电联系顺丰官方客服95338，或与我们在线客服联系，将有专业人员第一时间跟进落实需求。

顺丰速运有限公司

2020年1月25日

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关键词：顺丰

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