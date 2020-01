IT之家1月25日消息 苹果公司CEO蒂姆·库克(Tim Cook)通过个人官方微博发文感激奋战在一线的医生护士:“心里挂念着受到冠状病毒影响的人们,感激医生护士以及所有在这个节日里帮助他人的人们。”

以下是蒂姆·库克微博全文:

在这充满祝福和辞旧迎新的一天,我谨祝愿大家新年快乐,身体健康。我们心里挂念着受到冠状病毒影响的人们,感激医生护士以及所有在这个节日里帮助他人的人们。On this day of celebration and renewal,I wish a happy and healthy New Year to everyone in China。Keeping those impacted by the Coronavirus close to our hearts and thankful to the doctors,nurses and everyone who is spending this holiday helping others。