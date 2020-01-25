支付宝：湖北开通在线义诊服务

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IT之家1月25日消息 刚刚，支付宝官方宣布，阿里健康紧急联系医疗资源，推出了在线义诊服务，打开支付宝，搜索「问专家」就能找到，里面有数百名执业医生为大家实时在线免费问诊，时间为每日8：30-24：00，还有数十名专家提供义诊。由于医生人力有限，只能先暂时针对湖北用户开展，感谢大家的理解，我们正在想办法联系更多医生加入。
感谢平台上来自全国各地的医生在这个春节放弃休假，选择在线为大家服务。我们的产品也在不断优化中，如果有不尽人意的地方，还请见谅。
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