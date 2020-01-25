驴妈妈启动1亿元灾害保障基金，2月8日前酒店免费退

1月25日午间消息，驴妈妈旅游网今日发布公告称，针对近期新型冠状病毒感染肺炎疫情，驴妈妈已成立疫情防控工作小组。启动1亿元重大灾害保障基金，全力做好酒店、景区门票、度假、机票、火车票、用车等各类旅游订单的应急服务保障工作。驴妈妈全体客服放弃春节休假，正24小时轮流值守，加班加点回复等待咨询的用户。由于话务量密集，如未及时响应请耐心等待，客服将竭尽全力完成处理。

酒店：驴妈妈对2月8日前入住的所有酒店订单为消费者免费退订。

景区门票及度假产品：驴妈妈扩大保障范围，对出发日期在2月8日前旅游目的地为中国境内的景区门票、景酒、自由行、跟团游、定制游、用车等产品订单启动重大灾害保障基金，线上及驴妈妈旅游门店预订的订单均可免费取消。

机票、火车票：驴妈妈将积极响应民航、铁路通知，第一时间跟进各航空公司及铁路具体执行细则，为消费者办理退订退款手续。

驴妈妈旅游网董事长王小松也发布内部信，对春节期间奋战在第一线的所有驴妈妈员工表示感谢。

以下为驴妈妈内部信全文：

亲爱的驴妈妈小伙伴：

今天是大年初一，首先恭祝大家春节快乐！每一个节假日，对于我们旅游人来说都是工作日，全力保障用户安全、安心、愉悦出行是我们的使命和担当。2020年的春节恰逢新型肺炎疫情，这是对我们应急能力的严峻考验和挑战。在此感谢春节期间奋战在第一线的所有驴妈妈小伙伴！

我们正在身体力行地诠释驴妈妈“以客户为中心、以奋斗者为本、以协作促效率”的核心价值观。在疫情发生后，迅速行动，出台全面服务保障政策，并不断升级。无数的驴妈妈人为此放弃了休假，日夜坚守，展现了奋斗者应有的模样。疫情使得客服电话进线量暴增，驴妈妈全体客服投诉小伙伴24小时值守，耐心解决每一位用户的诉求；业务团队为了协助用户无损退订而奔走，与景区、酒店、航司、供应商等密切沟通、努力争取；其他各部门全面保障。

再次向为此而付出的驴妈妈伙伴致敬。简单相信，傻傻坚持。我相信，在党和国家的防控指挥下，在客户的理解、支持中，我们一定能够克服困难，让驴妈妈用户都能度过一个安定吉祥年。

驴妈妈旅游网董事长

王小松