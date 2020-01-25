PHP 7.4.2正式发布

PHP是一种广泛使用的通用脚本语言，特别适合于Web开发，并且可以嵌入HTML中。 目前，PHP 7.4.2 已完成发布，该版本具体更新内容如下：

Core

Windows上的预加载支持已被禁用。

修复了错误#79022（对于尚未准备好使用的类，class_exists返回True）。

修复了错误#78929（Cookie值中的加号转换为空格）。

修复了错误#78973（如果从未保存opline，则释放CV时的析构函数会导致段错误）。

修复了错误#78776（来自trait的Abstract方法实现不检查“静态”）。

修复了错误#78999（将函数结果用作临时结果时发生循环泄漏）。

修复了错误#79008（在Windows上使用PHP 7.4进行常规性能回归）。

修复了错误#79002（使用__sleep序列化未初始化的类型化属性会导致序列化未序列化的问题）。

CURL

修复了错误#79033（具有特定网址和帖子的网址超时错误）。

修复了错误#79063（curl openssl不遵守PKG_CONFIG_PATH）。

Date

修复了错误#79015（php_date.c中的未定义行为）。

DBA

修复了错误#78808（[LMDB] MDB_MAP_FULL: 达到环境mapsize限制）。

Exif

修复了错误#79046（NaN将int 转换为exif中的未定义行为）。

Fileinfo

修复了错误#74170（在mime_content_type之后更改语言环境信息）。

GD

修复了错误#79067（gdTransformAffineCopy() 可能使用unitialized values）。

修复了错误#79068（gdTransformAffineCopy() 更改了interpolation method）。

Libxml

修复了错误#79029（在XMLReader / XMLWriter中使用After Free）。

Mbstring

修复了错误#79037（mbfl_filt_conv_big5_wchar中的全局缓冲区溢出）。（CVE-2020-7060）

OPcache

修复了错误#78961（错误优化了重新分配的$ GLOBALS）。

修复了错误#78950（使用静态变量预加载特征方法）。

修复了错误#78903（RTD密钥冲突导致关闭）。

修复了错误#78986（当将ctor从不可变继承到可变类时，会发生Opcache segfaults）。

修复了错误#79040（由于ASLR，警告操作码处理程序无法使用）。

修复了错误#79055（OPcache文件缓存中的Typed属性变得未知）。

Pcntl

修复了错误#78402（错误消息中将 null转换为字符串是错误的DX）。

PDO_PgSQL

修复了错误#78983（pdo_pgsql config.w32无法找到libpq-fe.h）。

修复了错误#78980（pgsqlGetNotify() 忽略了无效连接）。

修复了错误#78982（pdo_pgsql返回无效的持久连接）。

Session

修复了错误#79091（session_create_id（）中的堆使用后释放）。

修复了错误#79031（会话反序列化问题）。

Shmop

修复了错误#78538（shmop内存泄漏）。

SQLite3

修复了错误#79056（sqlite在编译过程中不遵守PKG_CONFIG_PATH）。

Spl

修复了错误#78976（SplFileObject::fputcsv失败时返回-1）。

Standard

修复了错误#79099（OOB读取php_strip_tags_ex）。（CVE-2020-7059）

修复了错误79000（非阻塞套接字流将EAGAIN报告为错误）。

修复了错误#54298（使用空的additional_headers添加无关的CRLF）。

发布说明