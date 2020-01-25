专家为抗击新型肺炎开出“心理处方”：正视并接纳自己的焦虑恐惧情绪

湖北省人民政府发文，新型肺炎疫情不断发展。普通民众从刚开始的不以为然，到现在的谈虎色变，每天不断刷微信微博，关注各种网络消息，给心理都造成了不小的冲击。情绪问题难以避免，但过度的焦虑、恐怖、失眠等问题，会直接影响身体健康状况。

疫情时期，在增加身体免疫力的同时，更要增强心理免疫力。武汉大学人民医院精神卫生中心（湖北省精神卫生中心）的心理专家杨灿副教授就此开出以下“心理处方”。

1.维持正常规律健康的生活作息

正常、规律、健康的生活作息非常重要，适当休息尽量保持生活的稳定性。合理安排饮食，多喝水、保证新鲜水果蔬菜摄入、将肉蛋鱼奶等动物性食物加热熟透，同时保持适度合理的适合体质的居家锻炼。

2.少刷手机和新闻。

不同于当年的“非典”，现在接受信息的渠道极多。打开手机，可以说各种信息不停轰炸，消息层出不穷，各种群里的真假消息让人无所适从，徒然增加自己的焦虑恐慌情绪，影响自己的心情。非常时期，要学会放一放，可以每天定时查看手机新闻，而不是每分每秒都在刷屏。

3.充实生活转移注意力，不让自己太闲。

在不外出的情况下，可以适度选择家中的娱乐活动。平日你一定知道做什么事情会令自己开心，列出来、执行它。例如，玩一些不费脑的小游戏，多运动，深呼吸，抱抱可以慰藉你的物体，泡泡热水澡或冲澡，甚至做做家务，将家里装扮出新年的气氛，和朋友家人聊天。总之，找出可以转移注意力或者让自己愉悦的事来做。

4.正视并接纳自己的焦虑恐惧情绪

首先，要正视自己的焦虑和恐惧情绪。面对未知的病毒，我们很难做到淡定。由于这次新型冠状病毒是全新的病毒，存在很大的不确定性，会让很多人感到病毒“无处不在”，难以预防。所以，当我们在这样的大事件中，只要作为一个社会的人，都会自然地出现一些情绪反应。这是非常非常正常的，不要觉得自己是不是太脆弱，自己是不是意志力不够坚定等这样的自我贬低。允许自己哭一哭，允许自己有这样的情绪，不要严苛要求自己。

5.正视身体发出的信号

当人类处于应激状态时，身体自然都会出现一些反应。比如睡不着觉，吃不下饭，记忆力下降，注意力不好集中，身体没有力气，精力不佳；或者看到网络上介绍的新型肺炎介绍的症状，由于心理暗示，也会感到咽干咽痛，胸闷，头昏等等。首先要正视这些症状，告诉自己情绪不好，恐惧害怕焦虑担心时，就是会有这些不舒服；其次正常作息，规律生活，适量运动，转移注意力等等。如果症状严重持续并影响到自己的生活，需要到医院就诊，由医生评估并制定治疗方案。

杨灿提醒，最重要的，还是做好个人防护。面对疫情，做好力所能及的个人防护。戴口罩、勤洗手、避免聚众、减少流动性，这是最基本的要求，也是对自己最高级别的保护。