短视频鼻祖Vine上线新应用《Byte》：《抖音》国际版等又多一对手

IT之家1月25日消息 短视频应用如今非常流行，但它的鼻祖是一款叫做Vine的应用软件，只可惜Vine一直受困于盈利问题，在被推特收购后不久被关停。但是Vine的联合创始人Dom Hofmann一直在默默地开发这个短视频平台的继任者。而今天，这款继任者应用已在iOS和Android上可用，它的名字叫做《Byte》。

Dom Hofmann在推特收购Vine之后就退出了Vine ，多年来一直在开发《Byte》。2018年11月他曾预告过这款Vine的继任者应用，而现在如期上线。

《Byte》允许用户拍摄或上传共享六秒钟的视频，这比《抖音》国际版《TikTok》等短视频应用的时间限制都短。《Byte》还配备了社交功能，例如投稿，“浏览”等页面，包含通知和个人资料。不过，目前《Byte》的功能性还不太丰富，相较《TikTok》等缺少很多的增强现实等滤镜。

Hofmann表示，他希望《Byte》能够做到与众不同，所以早期的重点是帮助内容创作者赚钱，这是《TikTok》等其他短视频App不具备的，他们计划很快启动合作伙伴计划的试点，帮助在《Byte》受欢迎的用户获利。同时，Hofmann表示他们也在研究在《Byte》上为合作伙伴提供广告收益分享，小费或其他收益分成。