美的捐赠武汉火神山医院全部所需家电产品

IT之家1月25日消息 美的集团宣布，在与武汉政府以及医疗系统充分沟通后，25日美的集团启动紧急驰援武汉行动，向武汉新型肺炎防控指挥部捐赠建设蔡甸火神山医院全部所需家电产品（包括家用空调、中央空调、热水器、饮水机、洗衣机干衣机等家用电器）。

以下是美的声明：

新型冠状病毒感染的肺炎疫情牵动着美的人的心。在与武汉政府以及医疗系统充分沟通后，25日美的集团启动紧急驰援武汉行动，向武汉新型肺炎防控指挥部捐赠建设蔡甸火神山医院全部所需家电产品（包括家用空调、中央空调、热水器、饮水机、洗衣机干衣机等家用电器）。

24日，美的家用空调已向武汉新型肺炎防控指挥部捐赠建设火神山医院所需通风系统和循环系统等空调产品。美的家用空调在原需求的550套新风+无风感空调产品的基础上，已预留了1000套以备支援。同时，美的家用空调的100位安装同事均准备就绪。届时，美的为战斗在抗疫一线的美的人配备了充足的保障设备，进行相应的卫生培训，并持续做好工业园区等办公场所的消毒防护，在及时送货及安装到位的同时，努力保障大家的身体健康。

我们将继续与武汉政府以及医疗系统保持紧密沟通，为武汉疫情防控工作提供我们力之所能的各项帮助，以解疫区燃眉之急。

早一分钟将武汉火神山医院建成，

就能早一分钟遏制疫情蔓延，

与时间赛跑，

就是在抢夺患者生与康复的希望。

无论何时，共克时艰，

万众一心，同舟共济，

就没有我们过不去的坎！