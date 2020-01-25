武汉将再建一个“小汤山医院”：武汉雷神山医院

IT之家1月25日消息 据人民日报，今天下午3点半，武汉市防疫指挥部举行调度会，决定在武汉蔡甸火神山医院之外，半个月之内再建一所“小汤山医院”——武汉雷神山医院，新增床位1300张。

前天，武汉市城建局紧急召集中建三局等单位举行专题会议，要求参照2003年抗击非典期间北京小汤山医院模式，在武汉职工疗养院建设一座专门医院——武汉蔡甸火神山医院，预计将在2月3日前建设成。武汉蔡甸火神山医院建筑面积2.5万平方米，可容纳1000张床位。