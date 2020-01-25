驰援武汉，10家寄递企业开通“绿色通道”

IT之家1月25日消息 1月25日大年初一，针对武汉等地的疫情，中国邮政、顺丰速运、京东物流、中通快递、圆通速递、申通快递、韵达速递、百世快递、德邦快递和苏宁物流宣布，将开通全国各地驰援武汉救援物资的特别通道，全力保障疫情防控相关物资运输。

中国邮政集团有限公司在公告中表示，自1月25日起，紧急开通医疗物资运输绿色通道，对全国寄往武汉市政府指定接收的红十字会机构的捐赠物资，提供全程免费运输和配送服务。捐赠通道将优先接收防疫物资，主要包括医用设备、医疗设备、试剂、药品、防护设备、消洗设备、耗材（口罩、手套）等。为确保资源高效利用，暂时只接受地方政府、公益组织、企事业单位和医疗器械生产企业等机构组织对武汉地区的援助需求。对于个人捐赠需求，建议先与当地政府部门联系。

顺丰速运表示为确保物资安全及顺利接收，国内个人直接捐赠物资，建议先与所在地慈善组织联系，由专业机构统筹捐赠事宜。对于海外捐赠物资，顺丰官方建议先将符合国家标准要求的防疫物资联系捐赠至经民政部或省级民政部门登记注册且被评定为5A级的以人道救助和发展慈善事业为宗旨的社会团体或基金会，得到接收确认后，顺丰可提供相应的国内段公益运输支持。同时为提升运输效率，保障一线特殊需求，顺丰目前暂无法为个人捐赠物资提供公益物流运输支持，将集中力量为各地政府、慈善组织提供公益运输。此期间，个人寄往武汉和武汉寄出快件免收春节服务费。

京东物流宣布，从1月25日早8时起将正式开通全国各地驰援武汉救援物资的特别通道。道暂时只接受地方政府、公益组织、企事业单位和医疗器械生产企业等机构组织对武汉地区的援助需求，暂不接受个人捐助。

中通快递、圆通速递、申通快递、韵达速递、百世快递、德邦快递和苏宁物流也纷纷表示，从1月25日起，开通物流运输特别通道，全力为全国各地驰援武汉等地的疫情防控物资提供公益运输服务。绿色通道暂时不接受个人捐赠物资，将优先向公益机构、医疗机构、企事业单位等有组织的救援团体开放。快递企业建议，个人捐赠可先与当地的有关机构和单位联系，由后者统筹捐赠事项并与公司联系免费运送事宜。