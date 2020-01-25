口罩+温度计，小米首批捐赠物资大年初一送达武汉

IT之家1月25日消息 1月25日大年初一中午，小米集团首批救助武汉的医疗物资安全抵达，这是武汉最早接收到的来自互联网公司的捐赠之一。

据了解，这批物资包括大量N95口罩、医疗口罩和各类温度计，都是目前武汉抗击新型冠状病毒肺炎所亟需的物资。本批物资运输过程中，小米集团协调各方资源，克服各种困难，最终确保物资顺利送达。

小米集团区域拓展部副总裁、武汉总部总经理刘国俊表示：小米集团对武汉疫情高度重视，特别是了解到1月23日武汉“封城”后部分医疗物资匮乏状况后，集团立刻成立内部协调小组，第一时间盘点小米有品库存医疗物资。1月24日第一批紧急支援医疗物资（N95口罩、医疗口罩、各类温度计）从全国多个仓库发货。

据悉，针对疫情目前态势，小米集团正在多方筹集武汉所需物资，旗下生态链企业也积极响应，紫米、智米、九安医疗等小米系生态链公司都投入了大批物资和资金。首批价值超过百万元的医疗物资正在陆续运往武汉。

此外，小米集团已经决定继续追加支持武汉的捐赠，小米和生态链企业的已经并计划捐赠超三百万元物资。下一步，小米集团还会捐赠超千万元的资金，继续支持武汉抗击肺炎疫情。

除此之外，金山软件也迅速追加一百万元的资金捐赠。

除了捐赠物资，小米还充分发挥自身物流、仓储等综合优势，正在协助武汉大学校友，安排将捐赠的1500件防护服送达武汉大学人民医院。

刘国俊介绍说，首批物资将捐赠给武汉市疫情防控指挥部，接受政府统一安排。小米将牢记企业社会责任，会持续发挥自身优势，筹集调拨亟需医用物资，并组织运输资源援助武汉。小米始终与武汉人民一起抗击疫情，相信在党中央的领导和全国人民的支持下，我们一定会取得这场防疫战争的胜利。

据悉，小米集团已经建立完备救灾机制，在2019年四川长宁617地震后第二天，相关物资已经送达灾区。