美议员要求特斯拉更换Autopilot品牌：名字有误导性

北京时间1月25日下午消息，近日，美国一名议员向特斯拉提出要求，希望它为驾驶员辅助系统Autopilot更换品牌，因为现在的名字充满误导性，可能会导致用户误用，带来危险。

特斯拉在信件中回应称，已经采取措施确保驾驶员安全使用系统，公司还不断增强安全功能。去年特斯拉升级系统，碰到红灯和停车标志时系统会警告驾驶者，这样能降低风险。

参议员爱德华·马基（Edward Markey）相信，Autopilot虽然存在潜在危险，但这种危险是可以克服的。与此同时，他希望特斯拉更换品牌，以新方式推广系统，这样能减少误用。马基还建议特斯拉开发备用驾驶员监视工具，确保驾驶员开车时不会睡着。

马基引用一些视频，证明驾驶员使用Autopilot开车时可能会在方向盘后睡着，还有一些司机指出，可以将香蕉或者水瓶放在方向盘上，这样就能欺骗系统，让系统以为司机正在控制汽车。

特斯拉在信中解释说，公司对方向盘进行监控发现，在大多情况下，如果驾驶员睡觉，将软弱无力的手放在方向盘上，那是行不通的；如果驾驶员的控制能力不正常（比如喝醉的司机），手的压力会出现异常，系统也会察觉。特斯拉强调称，虽然有些东西可以欺骗Autopilot，在短时间内的确能成功，但在Autopilot退出之前的整个行程中都想欺骗却是不太可能的。

在信件中，特斯拉还指出，视频的确证明会有一些糟糕的用户滥用Autopilot，但这些人只代表客户中很少的一部分。