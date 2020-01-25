湖北省内所有星巴克暂停营业，并确认捐赠300万元

IT之家1月25日消息 据星巴克中国消息，整个春节假期湖北省内所有星巴克门店和专星送都将暂停营业。

星巴克方面表示，出于对伙伴（员工）和顾客健康安全的考虑，整个春节假期湖北省内所有星巴克门店和专星送都将暂停营业。星巴克中国已向中国红十字基金会确认捐赠人民币300万元，用以采购湖北省有疫情地区特别是武汉市医护人员所需的防护服、口罩、消毒杀菌用品等医疗物资，以我们绵薄之力，支持一线的白衣战士打赢这场没有硝烟的战役。