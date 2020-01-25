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驰援武汉：阿里巴巴宣布设10亿元医疗物资供给基金

2020/1/25 20:07:37来源：IT之家作者：汐元责编：汐元评论：

IT之家1月25日消息 阿里巴巴今天宣布：设立10亿元医疗物资供给专项基金，从海内外直接采购医疗物资，定点送往武汉及湖北的医院。

阿里巴巴表示，今天其国际站相关人员已经赶赴印尼、韩国等14个国家和地区，寻找医疗物资供应商。截至今天下午3点，已经接触了42家具备优质口罩供货能力的海外供应商，正在详细统计医疗级口罩的供货能力。

同时，阿里巴巴将继续在国内动员匹配产能，直接协调生产和采购医疗物资。目前已协调义乌、深圳、广州等58个地区的工厂紧急复工，加急生产医疗物资。首批将采购200万件N95口罩、30万件医用外科口罩、100万件一次性医用口罩等医用防护品，第一阶段将发出100辆货车通过3条专门绿色通道送抵武汉。

为了让武汉医院的医护人员每天吃上热饭，阿里巴巴以盒马武汉的18家门店为中心成立了专门团队，明天（1月26日）起，将每天免费为武汉红十字会医院、武汉第六医院提供早、中、晚三餐300份，为武汉市武昌区21家医疗单位每天供应饮用水、方便面、自热食品等物资3144份。其他医疗单位的食物、饮水、速食等物资调配工作也已开始对接。

针对武汉市民的生活保障问题，阿里巴巴称，天猫超市和武汉18家盒马鲜生超市不会停业、不会涨价、货架不会空，饿了么外卖配送费不涨，外卖不停。口罩、消毒液、洗手液、体温计等防护用品也会在淘宝和天猫超市持续滚动上货。

如果近段时间，市民还有其他日常疾病需要治疗，可以在支付宝搜索“问专家”，可就日常疾病咨询全国医生的专业意见。阿里巴巴同时呼吁，全国更多医务工作者加入在线义诊，帮助湖北人民渡过难关。

1月24日深夜，上线“武汉加油”公益筹款项目，第一阶段8小时已筹满7140万元，各公益机构将使用资金专项采购医疗物资分批发往武汉医院。此外，菜鸟联合各快递公司伙伴开通的全球绿色通道，将优先确保各类防护用品第一时间送达武汉。

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关键词：阿里巴巴武汉新冠肺炎

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