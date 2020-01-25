苏宁物流：1月25日16时起，为武汉地区开通救援物资“绿色通道”

IT之家1月25日消息 新型冠状病毒引发的肺炎疫情持续牵动全国人民的心，各方企业也都加入到对暴风中心武汉的驰援中，今天苏宁物流发布公告称，从1月25日16时起，苏宁物流已经正式开通“绿色通道”，保障援助物资高效抵达武汉。

苏宁物流称，将为援助物资开通“绿色通道”，启动武汉苏宁物流援助物资保障小组，全力保障全网运输效率，第一时间将援助物资配送至疫情抗击前线，保障一线特殊需求。

以下是公告全文：

尊敬的各位用户：

一方有难，八方支援！为支援武汉抗击疫情工作，全力保障疫情防控物资的运输，从1月25日16时起，苏宁物流正式开通“绿色通道”，特此公告如下：

为保障援助物资高效抵达武汉，苏宁物流决定暂时只接受地方政府、公益组织等机构组织对武汉地区的援助物资运输配送需求。个人捐赠需求，建议先与当地政府部门或公益组织联系。

此期间，苏宁物流将为援助物资开通“绿色通道”，启动武汉苏宁物流援助物资保障小组，全力保障全网运输效率，第一时间将援助物资配送至疫情抗击前线，保障一线特殊需求。

有需求的机构组织请拨打专项电话95315，我们针对有效需求将迅速部署并保障快速落实！

苏宁物流将全力以赴，用心保障疫情防控工作，与全国人民共渡难关。