腾讯驰援武汉首批150万个口罩上路，上线发热门诊地图

1月25日晚间消息，据腾讯公告，今天，腾讯公益慈善基金会新型肺炎疫情防控的3亿元基金，开始拨付多家公益机构，用于武汉等多地的疫区前线抗击及防治工作。

腾讯方面表示，首批物资已采购150万个防护口罩，今天已有10万个在武汉市发放。另外140万个正在运输途中，以解决市政保障工作人员以及一般民众的需求。专业医用高防护用品也同步积极协调采购中，以援助一线的医务工作者。“后续，我们将努力加快物资采购与输送，持续关注疫情发展，保证资金进一步落实发放。”

除了资金援助，腾讯表示，也通过技术和产品能力提供更多帮助。

为方便怀疑自己染病或需要做相关检查的市民，准确地找到定点收治医院及设有发热门诊的医院，腾讯紧急上线发热门诊地图。目前，全国已有52个城市1900多家门诊可查，信息还在持续更新中。用户可以在微信搜一搜或者腾讯地图App搜索“发热门诊”。

在微信“发现”-“搜一搜”，搜索“肺炎动态”，可看到最新全国各个地区的新型肺炎疫情实时动态。数据来源于各地卫健委。也可点击微信“看一看”进入置顶“热点话题”了解新型肺炎全方位信息。

腾讯医典上线“新型肺炎”词条内容，邀请17位专家共同编审，涵盖从症状、病因、就医、预防等结构化知识，目前已上线400多篇图文、视频等科普内容。通过微信搜一搜、QQ浏览器搜索“新型肺炎”可直达。

微信“城市服务”里开通了“疫情督查”入口，可进入国务院“互联网+督查”平台为疫情提供防控线索。

腾讯教育联合多家在线教育平台企业推出“武汉免费空中课堂学习平台联盟”，为武汉地区学生提供“在线不停学”的服务准备。腾讯企鹅辅导向湖北省中小学生免费赠送寒假系统课程。

腾讯英语君决定在疫情期间面向湖北省的小学师生，提供免费的数字化英语教学和智能教辅服务，审核通过后即可免费领取所在学校相应的英语教学学习资源和辅助工具。

此外，疫情期间，腾讯ABCmouse还能为湖北小朋友免费提供线上英语启蒙课程，腾讯课堂免佣金支持线下机构在线授课。