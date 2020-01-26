华为支撑湖北运营商开通武汉火神山医院5G网络

1月25日，华为支撑湖北移动、湖北联通开通蔡甸火神山5G基站。武汉火神山医院是参照北京小汤山医院模式建设的一座专门用于抗击此次武汉肺炎疫情的医院。

1月23日，在接到武汉市疫情防控应急指挥部通知后，湖北移动、湖联通武汉分公司迅速组织了项目网络规划、勘查设计施工人员队伍专班，并协调各项物资，紧急奔赴疫情第一线。

1月24日，运营商相关分管领导组织队伍到达武汉火神山医院建设现场，上午完成现场勘查，确定建设方案，24日下午完成5G基站设备物料申领，搬运。

1月25日上午完成光纤铺设、基站天线架设、主设备安装等工作，下午完成基站开通和调测，晚上进行业务测试和网络优化，截止到发稿时间，湖北移动、湖北联通的5G基站已调测开通。

5G网络建设之外，湖北移动还将原有4G网络的容量提升3倍以上，满足本次抗击新型冠状病毒感染的肺炎集中收治的需求。

湖北移动在火神山医院现场开展5G网络建设

湖北联通新建了3个5G基站、扩容3个4G基站，调优2个3G基站，目前3G/4G/5G网络已全部安装调试完毕，此次建设方案采用了最高网络容量配置，以满足现场通信网络需求。

湖北联通在火神山医院现场架设5G基站

据悉，湖北三大运营商均已建设开通武汉火神山医院5G网络，5G将助力火神山医院实现超高速5G网络连接，保障高速数据上网、数据采集、远程会诊、远程监护等业务。

除全力支撑运营商5G网络建设之外，华为成立了一支由服务、研发、供应链等组成的特别保障组，确保湖北卫健委视频会议系统正常运行。该系统是新型冠状病毒疫情处置期间湖北卫健委和国家卫健委及其他省份卫健委会重要的会商平台，

致敬所有在此次疫情阻击战中各行各业的逆行者们！ 岁月静好，背后是你们无私的付出！华为将全力保障湖北运营商移动和固定宽带通信网络，武汉挺住，我们与武汉同行！