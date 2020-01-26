波音777X喷气式客机首航起飞

1月26日消息，波音公司周六开始了全球最大双引擎喷气式客机——波音777X的首飞，这家陷入困境的飞机制造商正加紧与欧洲竞争对手空中客车（Airbus）的竞争，以缓解波音737 MAX的危机。

777X客机是波音成功的777巨型飞机的更大、更高效版本。该机型在美国东部时间下午1：09在西雅图郊外起飞，此前强风迫使该公司推迟了本周早些时候的两次尝试。

波音官员表示，此次首航将持续3-5小时，777X在2021年由阿联酋航空公司首次投入运营前要进行数月的测试和认证，这比原定计划晚了一年，因为在研发过程中出现了问题。

这款机型最引人注目的特点包括可折叠翼尖和世界上最大的商用发动机，由通用电气(11.71, -0.06, -0.51%)制造。

波音表示已售出309架777X客机，每架价值超过4.42亿美元，但分析师质疑，该公司严重依赖中东航空公司，这些航空公司因业务扩张受阻而缩减了采购规模。

777X将与最近推出的空客A350-1000展开竞争，后者可容纳360名乘客。这两种机型都反映了双引擎喷气式飞机的增长范围和效率，它们正在稳步取代老式的四引擎喷气式飞机。

这两家飞机制造商在最新机型的相对效率问题上存在分歧，但由于产能过剩和全球经济疲软的迹象，两家公司都面临市场需求方面的担忧。