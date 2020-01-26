科大讯飞：首批50万医疗物资奔向武汉，含一万多个N95口罩

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1月26日早间消息，科大讯飞表示向武汉地区捐赠的首批价值50万元人民币的物资已奔向目的地。
首批捐赠主要为紧缺医疗物资包括：N95口罩12857个、防护服3000套、护目镜13334个。
以上物资在25日下午紧急发出，送往最前线的武汉医院。
科大讯飞表示，接下来仍将密切关注疫情防控战，不仅将继续匹配物资、配送到点，还将利用人工智能释放一线医生压力，普及健康常识。将保护落实到每一个人，这既是这场战役的第一道防线，也是最后一道防线。
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