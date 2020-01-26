中国联通完成火神山医院3G/4G/5G通信网络全覆盖

1月26日上午消息，为防止疾病继续肆虐，武汉市委市政府决定参照北京小汤山医院模式，在蔡甸区知音湖武汉职工疗养院区域新建火神山医院。中国联通在36小时内，完成了火神山医院的3G/4G/5G通信网络全覆盖。

1月24日，中国联通网络建设突击队赶到现场，详细部署了网络建设攻坚工作，查勘现场覆盖环境、涉及网络覆盖方案。突击队对设计、施工、测试环节提出了安全建议，对阴雨天气的施工安全以及个人防传染的保护工作做好准备，以确保完成网络建设工作。

该紧急工程包括了3G/4G/5G无线通信网，实现千兆网络覆盖，通信网络施工全面启动后，中国联通武汉分公司网络规划和工程建设人员全部到达现场。此次通信方案全部选用了最高配置，以满足智慧医疗的远程指挥，实现5G赋能医疗。

为了保障网络应急，联通工作团队优先紧急扩容了距离火神山最近的两个现有基站的4G容量，并新增3G语音网络，满足3G语音用户的通信需求。

为了达到针对医院的精准覆盖和更好的通讯效果，中国联通武汉分公司在疗养院的楼顶上新增了“火神山基站”站点，实现了3G/4G/5G网络覆盖。1月25日13：00完成了基站天线安装，15：30完成了机房设备的安装和通电。17：30测试了开通数据。23：00基站正式完成测试，宣告开通。

截止1月25日，湖北联通出动保障人员1450人次，保障车辆532台，巡查监控基站20481个，巡检线路5917公里，排查处理故障471处，投入发油机108台、线路机具437套、口罩7784个、消毒液210瓶，累计发送疫情相关的公益短信2811万条。