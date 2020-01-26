驰援武汉，多家科技公司为肺炎募捐近20亿元

新春佳节之际，全国人民都在牵挂着武汉新型冠状病毒肺炎疫情，尤其是奋斗在一线的医护人员和其他从业者。目前，武汉当地急需各类医药、消毒用品、口罩等物资。各家企业纷纷捐款，支援武汉抗击疫情。

网易科技《态℃》栏目组统计了目前各大科技公司捐款情况。

1、腾讯。1月24日，腾讯公益慈善基金会宣布捐赠3亿元人民币，设立第一期新型肺炎疫情防控基金。

腾讯公益慈善基金会表示，捐赠将主要用于武汉等多地的疫区前线抗击及防治工作，包括口罩、消毒液、护目镜等物资的采购，以及对一线医护人员的帮助与激励。

除此之外，腾讯公益平台还与湖北省红十字基金会、重庆市慈善总会、壹基金等慈善组织紧密协作，第一时间上线了多个相关公益项目，为广大热心网友的捐助提供便利，目前已征集到近500万元善款。

2、阿里巴巴。1月24日，在阿里巴巴公益平台和支付宝公益平台上线的“武汉加油“公益项目，8个小时已经筹满7140万。后续阿里巴巴公益平台所有捐款，将通过北京新阳光慈善基金会和湖北慈善总会用于购买护目镜、N95口罩、外科口罩、防护服等医疗防护物资，以及用于医生住宿补贴等方面。

1月25日，阿里宣布设立10亿元医疗物资供给专项基金，从海内外直接采购医疗物资，定点送往武汉及湖北的医院。

3、字节跳动。1月25日，抖音和今日头条的母公司字节跳动，宣布向中国红十字基金会捐赠2亿元，设立抗击新型肺炎疫情防控医务人员人道救助专项基金。该专项基金主要用于保障工作在抗击新型肺炎一线的医务人员。

如果医务人员在一线不幸感染，将获得10万元救助；如果有其他巨大贡献或付出，将获得最高100万元的救助。

4、快手。1月23日，快手科技决定向武汉市政府捐赠人民币1亿元。快手还通过湖北省红十字基金会，向武汉捐赠5万个“N95”口罩，并开始联合执行伙伴和公共部门发放给医院、交通枢纽和居民社区。

5、斗鱼。1月24日晚间，斗鱼通过官微宣布，向湖北省慈善总会捐款1000万元，将专门用于新型冠状病毒疫情的防治。

斗鱼在声明中称：“微薄之力，力所能及。成长在此的斗鱼在接下来的时间与这座城市，同呼吸共命运，一起抗击疫情，渡过难关。”

6、小米。1月25日，小米很生态链企业已捐赠超300万物资，下一步小米集团还会捐赠超千万元的资金，继续支持武汉抗击肺炎疫情。

7、京东。1月24日，京东宣布向武汉市分批捐赠100万只医用口罩及6万件医疗物资，以缓解当地医疗物资短缺的局面。

8、联想，1月25日，联想集团也启动了紧急驰援武汉行动，向武汉新型肺炎防控指挥部捐赠建设蔡甸应急防控医院所需的所有IT设备，以加快应急医院的尽快落成与投入使用。

9、金山软件。1月25日，金山软件追加100万元的资金捐赠。

10、魅族。1月24日下午，魅族向武汉市慈善总会捐款30万元人民币，用于防控紧急物资采购等抗击新型肺炎疫情之需。

11、华米科技。1月25日，华米科技CEO黄汪今日在朋友圈宣布，将向武汉灾区支援1000万元医疗物资。

12、美的。1月24日，美的官方宣布为抗击新型肺炎，美的空调武汉工厂拟向“武汉小汤山急救医院”捐赠所需换新风+无风感空调产品。众志成城，武汉加油。

13、海信。1月24日，海信电视聚好看的官方的消息，武汉用户可在正月期间免费看海信AI电视聚好看影视VIP内容。

14、华大基因。1月25日，华大基因将向武汉市捐赠10000人份新型冠状病毒检测试剂盒。

15、网易。1月23日，网易严选，通过紧急协调产能,网易严选将追加一批口罩,其中3万片3D防护口罩专供湖北,优先免费提供给湖北用户,付邮即可领取;另紧急调集了15万片独立包装的一次性口罩,可供全国用户购买，严选继续为全国用户提供5万份净手喷雾、洗手液等免费防护用品。1月24日，网易有道向武汉中小学生免费提供线上寒假课程。

16、华为。1月25日，华为支撑湖北移动、湖北联通开通蔡甸火神山5G基站。该基站信号所覆盖的武汉火神山医院是参照北京小汤山医院模式建设的一座专门用于抗击此次肺炎疫情的医院。

17、TCL。1月26日，TCL启动紧急支援武汉捐赠行动，在与当地政府、相关机构紧密沟通后，宣布捐赠现金1000万元，并同时提供筹建“蔡甸区火神山医院”、“江夏区雷神山医院”所需的公共显示LCD设备、空调、冰箱以及洗衣机等。

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