微软为 Chromium Edge 浏览器添加经典 Edge 模式

微软正在开发一种新的 Edge模式，允许用户使用与经典Edge相同的渲染引擎访问网站，以继续使用旧版Web应用程序。

在基于Chromium的Microsoft Edge中，用户可以启用“Internet Explorer模式”的功能，该功能使浏览器模仿Internet Explorer 11。在此模式下可以使用旧版Web应用程序。启用Internet Explorer模式后，Internet Explorer图标将出现在地址栏中，并且被访问的网站会认为正在运行的是Internet Explorer 11。

与此类似，Microsoft Edge Dev和Canary版本新增了一个名为“在Edge模式下打开网站”的新选项。尽管官方尚未宣布任何关于此功能的消息，但它很可能会使浏览器仿效经典版Edge。

要使用此功能，需将edge://flags/#edge-internet-explorer-integration中的“启用IE集成”（Enable IE Integration）的标志设置为“IE模式''（IE Mode）。

配置完成后，用户可以使用“--ie-mode-test”命令行参数启动新的Microsoft Edge程序，以启用Internet Explorer模式功能。启用该功能后，选项->更多工具下的 ”在Edge模式下打开网站“ 选项将变为可用。