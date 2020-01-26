疫情之下，发挥科技和商业的力量

我们从疫情前沿、企业助力、服务保障、物资补给、公众传播等多个方面，回顾了除夕和春节这两天内，科技与商业，企业与个人，对前线疫情的支援，对后方稳定的保障所作出的贡献。

疫情前沿

新型冠状病毒，全国确诊1975例；疑似2684例；死亡56例；治愈49例

截至发稿，新型冠状病毒全国确诊1975例；疑似2684例；死亡56例；治愈49例。其中湖北省确诊1053例，死亡52例，治愈42例；浙江省确诊104例；广东省确诊98例；河南省确诊83例，死亡1例；重庆市确诊75例；北京市确诊51例。

同时，今日早上9点，卫生应急办公室通报，截至1月25日24时，国家卫生健康委员会收到30个省（区、市）累计治愈出院病例49例。（来源：丁香医生）

首个新冠病毒检测试剂盒通过检验

1月25日，上海之江生物科技股份有限公司研发的2019新型冠状病毒核酸检测试剂盒通过了上海市医疗器械检测所的检验，成为我国法定检验机构检定合格的首个新型冠状病毒检测产品。获得国家药监局的上市批件后，这种试剂盒将被发往各地医院、疾控中心和出入境检验检疫局，用于测定疑似患者的样本中是否有新型冠状病毒。（来源：上观新闻）

北京卫健委证实抗艾滋病药物可试用新型肺炎

1月26日凌晨，北京市卫健委发布关于治疗艾滋病的药物可试用治疗新型冠状病毒感染的肺炎情况说明。网传一款抗艾滋病药物在临床治疗中取得效果，所提及的药物是国家卫生健康委《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案(试行第三版)》中推荐的治疗方式。洛匹那韦/利托那韦在京有储备。三所承担救治任务的市级定点医院正在根据国家诊疗方案，结合患者病情进行救治。（来源：人民日报）

疾控中心首席科学家曾光：当前防控措施5-10天见分晓

1月24日消息，中国疾病预防控制中心流行病学首席科学家，卫健委高级别专家组成员曾光教授在微博发文称，按疾病潜伏期推算，最近一周是关键的第一战役节点，未来5-10天内，武汉封城的初步效果将见分晓。

曾光认为，对于全国其他城市，不怕发现武汉来输出的患者，关键是要及时发现隔离救治，隔离密切接触者，不让二代病例发生。已经出现的二代、三代也不要慌。早期控制，完全可以扑灭，不让传染病按照几何数量增长。大家同心协力，疫情有机会发生快速逆转，在春运结束前，就可能看到初步的成果，即疫情上升势头得到一定程度遏制。（来源：新浪科技）

中国移动：预计3天实现武汉「小汤山」5G部署

1月24日，中国移动湖北公司武汉分公司网络规划和工程建设人员全部到达现场，通信网络施工全面启动。该紧急工程包括了5G无线通信网和有线宽带网，实现双千兆网络覆盖，相关通信方案全部选用了最高配置，新增5G覆盖结合高清视频终端，将随时随地满足远程医疗指挥，科技助力抗击病毒。

5G建设的同时，还将原有4G网络的容量提升3倍以上，满足本次抗击新型肺炎病毒工作集中收治的需求，预计于3天内完成5G信号架设及基础通信设施建设工作。（来源：中国新闻网）

中国联通完成火神山医院3G/4G/5G通信网络全覆盖

1月26日上午消息，为防止疾病继续肆虐，武汉市委市政府决定参照北京小汤山医院模式，在蔡甸区知音湖武汉职工疗养院区域新建火神山医院。中国联通在36小时内，完成了火神山医院的3G/4G/5G通信网络全覆盖。

该紧急工程包括了3G/4G/5G无线通信网，实现千兆网络覆盖，通信网络施工全面启动后，中国联通武汉分公司网络规划和工程建设人员全部到达现场。此次通信方案全部选用了最高配置，以满足智慧医疗的远程指挥，实现5G赋能医疗。（来源：新浪科技）

公众传播

为武汉加油，腾讯微视上线「肺炎防治」频道

1月24日消息，日前，腾讯微视就上线了「肺炎防治」频道，为大众提供前沿资讯和防治知识，并通过平台力量呼吁大家为武汉加油。

腾讯微视「肺炎防治」频道将联合一线媒体，输出权威、及时、准确的资讯，让用户第一时间了解疫情相关新闻。该频道还收录了诸如「正确佩戴口罩」、「注意卫生」等与防治新型肺炎息息相关的科普内容，为普通用户普及自我防护知识。

对此，腾讯微视还发起#武汉加油#话题，上线「必备防护」、「加油！」等模板效果，用户可以使用相关模板拍摄视频，传播卫生知识，更向武汉人民为防控疫情付出的努力表示感谢，更为奋斗在一线的各界人士打气加油。防控疫情，全国人民与武汉同在。（来源：腾讯科技）

快手上线春晚红包「助力武汉」功能，联动用户捐赠抗击疫情

快手作为此次春晚独家互动合作伙伴，在除夕当晚发放10亿现金红包。大年初一，快手红包提现功能已开启。目前，快手红包提现页面上线捐赠功能，用户可选择不领取红包，由快手捐赠给武汉，同时快手将给予10%配捐金额，助力武汉抗击疫情。

在快手红包提现页面，除了「全部提取」选项外，新增「助力武汉」选项。用户可以自主选择是否不领取红包，若不领取，快手会将红包金额捐赠给武汉，同时会在此基础上额外配捐10%，为武汉加油。据了解，此功能于1月25日与红包提现同步开启，将持续到2月28日的红包提现截止日期结束。（来源：环球科技）

阿里健康上线义诊服务，优先开放湖北地区

1月24日晚，阿里健康联合支付宝紧急上线了在线义诊服务。目前，在线义诊针对湖北省居民开放，以缓解湖北医疗资源的压力。

打开支付宝，搜索「问专家」，即可就一些日常疾病免费得到来自在全国各地医疗机构的医生专业意见。目前，这一服务优先开通给湖北地区居民使用，开通当晚，该项目服务便得到了湖北当地民众的大量使用和积极评价。目前，已有数百名来自内科、全科、儿科等科室的执业医生，实时在线解答用户咨询，咨询时间为每日8：30-24：00。（来源：商经）

百度发布新型肺炎搜索大数据报告：日均为10亿人次提供疫情信息

1月25日，百度正式发布新型冠状病毒肺炎搜索大数据报告。报告显示，21日以来，用户通过百度搜索、浏览新型冠状病毒肺炎相关信息日均超过10亿人次，疫情进展和防治措施是大家最关注的内容，而作为发病高危人群的中老年人，目前对于疫情的重视程度仍然不足，亟待加强。

通过报告可以看到，人们还是更关注目前疫情的进展以及防治措施，如疫情地图、如何预防新型肺炎、如何正确佩戴口罩等问题的搜索量就有明显上涨;同时，与新型冠状病毒相关的延展信息也成为了人们想要了解的内容，比如非典、野味、钟南山院士的信息等。￼

通过用户画像可以看到，无论是哪里的用户，关注疫情信息的多为80后和90后，而作为此次新型冠状病毒肺炎发病的高危人群，中老年群体却没有给予它足够的重视，这需要家里的子女和小辈对长辈多加以科普和引导。（来源：ITBear）

腾讯新闻查证栏目「较真」上线新型冠状病毒实时辟谣

1月25日，上线了新型冠状病毒肺炎实时辟谣页面，实时更新权威辟谣信息。

平台链接：https://vp.fact.qq.com/home?from=timeline

微信上线「疫情上报」功能，市民可提供疫情防控线索

1月25日，微信的「城市服务」功能上线了「疫情上报」入口，市民可通过留言功能，实名提供疫情线索和意见建议。点击该入口后，页面会跳转至「国务院客户端」小程序的「疫情防控线索征集」页面。

自1月24日起，国务院办公厅在国务院「互联网+督查」平台开辟页面，向社会征集有关地方和部门在疫情防控工作中责任落实不到位、防控不力、推诿扯皮、敷衍塞责等问题线索，以及改进和加强防控工作的意见建议。（来源：新京报）

支付宝搜「春节不用出门」可直达部分第三方服务

1月26日，支付宝官方微博整理了「春节在家可用服务一览表」，收集了一些春节期间可在家使用的生活服务，在支付宝里搜索「春节不用出门」可直达部分第三方服务，希望大家能用得上。支付宝表示，假期的服务便利性多少会下降，等待时间可能还是比平时多一点，还请大家多担待。

根据支付宝公布的「春节在家可用服务一览表」，春节期间可在家使用的生活服务包括防疫不出门、吃饭不出门、购物不出门、办事不出门、拜年不出门。

具体服务方面，大家可在支付宝买药、问诊、挂号，改签行程、买菜订餐、缴水电煤话费、叫跑腿送礼等等。（来源：快科技）

人民日报社智库建设平台人民智库上线公众问卷调查

1月23日，人民日报社旗下智库建设平台人民智库上线公众问卷调查，问卷共有15项问题。

问卷链接：https://w.wjx.top/m/54590577.aspx（来源：人民智库）

服务保障

美团启动1亿应急服务保障金，所有境内订单可免费取消

1月24日下午消息，针对近期新型冠状病毒感染肺炎疫情，美团方面表示，已成立专项小组，并启动1亿元应急服务保障金，全力做好酒店、民宿、景区门票、度假、机票、火车票等各类旅行订单的应急服务保障工作。美团客服中心将保持24小时在线。

（来源：新浪科技）

途家升级退改政策，将为武汉医务人员提供免费住宿

1月24日晚间消息，针对新型冠状病毒肺炎疫情，途家在推出民宿订单退改政策后，再次升级退改保障范围与应急服务，将免费取消范围扩大到全国范围内所有订单。

参与抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情的医务工作者和其他专业工作人员，如因疫情防控的工作需要而无法正常出行的，将在核实相关证明材料通过后提供免费取消保障。

与此同时，途家自营志愿为武汉地区参与抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情的医务工作者与其他专业工作人员提供免费民宿住宿。（来源：新浪科技）

自如开放武汉自如驿，向医护人员提供免费住宿

1月25日晚间消息，针对新型冠状病毒感染肺炎疫情防控，自如宣布其旗下青年驿栈——「武汉大陆坊自如驿」已暂停对外营业，而全面用于免费接待抗击疫情的医护工作者。

据介绍，目前其全部35个房间的265个床位已消毒完毕，医护人员可凭身份证、工作证等有效证件免费入住休息。另据自如驿相关负责人表示，目前已有院方与驿栈工作人员取得联系。（来源：新浪科技）

携程：25万家酒店响应无损取消外资酒店也可免费退订

1月25日晚间，携程针对近期新型冠状病毒肺炎疫情发展情况再次升级了退改保障政策，将无损取消酒店的范围扩大到了全球，多家外资酒店已响应。继1月23日在中国境内酒店推出「安心取消保障」倡议后，携程于1月25日宣布，将该倡议向全球推广，加入该倡议的海外酒店订单有望无损取消。

据携程方面介绍，自1月23日携程向中国境内酒店发起「安心取消保障」倡议后，已有超过25万家酒店加入该倡议，对2月8日前入住的全渠道酒店订单予以免费取消。（来源：澎湃新闻）

PP体育：即日起至正月十五PP体育所有体育直播赛事供全国观众免费观看

1月24日，PP体育通过官方微博宣布，即日起至正月十五（2月8日）PP体育所有体育直播赛事供全国观众免费观看，号召用户「留在家中，保护自己就是抵抗疫情，我们一起守护，我们一定胜利！众志成城就没有我们过不去的坎儿。」

据了解球迷们可以通过移动APP端、PC端、OTT端（聚体育）免费进行收看包括英超、欧冠、意甲、德甲、法甲等全部体育直播赛事。

除了PP体育之外，在昨天，《囧妈》也宣布将于在今日头条、西瓜视频、抖音在线上免费播放。这一举动不仅让徐峥和电影获得了一致好评，欢喜传媒的股价也受此影响，大涨43%。（来源：TechWeb）

物资补给

菜鸟联合全球物流开通武汉救援物资免费运输绿色通道

1月25日，菜鸟联合中通、申通、韵达、圆通、百世、德邦等中国主要快递物流企业，以及海内外物流企业联合发布公告，正式开通国内及全球绿色通道，免费从海内外各地为武汉地区运输社会捐赠的救援物资。

各地捐赠机构如有物资运输需求，可以拨打菜鸟武汉物资捐赠免费运输热线400-900-5656联系。该绿色通道面向各地政府、企事业单位、社会团体、公益组织、商业机构和医疗用品生产企业开放，将优先确保口罩、消毒液、护目镜、防护服等防护用品第一时间送达。

菜鸟方面表示，绿色通道开通后，首批已经从安徽运输10万个口罩驰援武汉。接下来将继续广泛调动社会运输能力，全力以赴参与疫情防控保障，并呼吁更多物流企业参与进来。（来源：新浪科技）

京东正式开通武汉救援物资特别通道

1月25日凌晨，京东发布消息，从1月25日早8时起，京东物流将正式开通全国各地驰援武汉救援物资的特别通道，本通道暂时只接受地方政府、公益组织、企事业单位和医疗器械生产企业等机构组织对武汉地区的援助需求，暂不接受个人捐助。

有需求的机构组织请通过专线电话950616或线上客服，后续将定期公布通过本通道运输的物资及机构明细，以便社会监督。（来源：京东）

盒马调拨物资专车即将抵达武汉，称尽所有努力让货架是满的

1月24日消息，盒马鲜生创始人、CEO侯毅发微博表示「当前供应武汉是盒马第一优先，从上海开始，长沙、重庆等周边城市的同学，全力配合武汉需要随时调货。我们会尽最大努力，让大家每天吃到新鲜蔬菜，让每一家盒马的货架都是满的！！

武汉的同学告诉我，虽然面临不少困难，但武汉18家盒马鲜生货品基本稳定，可以做到不打烊、不涨价。你们是好样的！保证稳定供货，让货架满着，是我们的最大责任。感谢大家！」

（来源：新浪微博）

华大基因宣布向武汉市捐赠一万人份新型冠状病毒检测试剂盒

1月24日，深圳华大基因股份有限公司官方宣布，将向武汉市捐赠10000人份新冠状病毒检测试剂盒，第一批试剂盒正在配送途中。据了解，华大基因已经快速成立了应急指挥部，华大武汉、深圳、天津三地团队放弃休假，随时待命，3小时左右即可出具新型冠状病毒RT-PCR核酸检测结果，为疫情防控提供最快的信息反馈。

早在2020年1月初，华大基因就紧急组织科研及生产力量，开始研制相关试剂盒，由于该病毒与蝙蝠类SARS病毒的同源性较高，需要针对2019-nCoV，设计特异检测试剂盒，确保准确鉴定，避免形成交叉误判。公司仅用了72小时完成初步研发，并在通过严格的试剂盒工艺和质量控制等环节确保稳定性和准确性后，于1月14日官方宣布完成2019新型冠状病毒核酸检测试剂盒(RT-PCR荧光探针法)成品的全部研制工作。（来源：华大基因）

联想集团向武汉应急医疗工程紧急援助所需所有IT设备

1月25日，联想集团启动紧急驰援武汉行动，向武汉新型肺炎防控指挥部捐赠建设蔡甸应急防控医院所需的所有IT设备，以加快应急医院的尽快落成与投入使用。武汉拥有联想目前全球最大、最先进的自有工厂——武汉基地，并连续三年蝉联湖北省进出口企业的冠军。（来源：联想研究院）

企业助力

字节跳动决定向中国红十字基金会捐赠2亿元人民币

1月25日上午消息，字节跳动在其官方微信发布公告称，字节跳动决定向中国红十字基金会捐赠2亿元人民币，成立抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控医务人员人道救助专项基金。

字节跳动表示，所有在一线参与防治新型肺炎的医务人员，若不幸受到感染，将获得10万元救助，如果有其他巨大贡献或付出，将获得最高100万元的救助。（来源：新浪科技）

华米科技宣布采购1000万元医疗物资捐赠疫区

1月25日消息，华米科技宣布将筹集1000万元采购医疗物资并捐赠给疫区。

华米科技表示，这笔钱的来源是原本计划用来开年会的钱，管理层自掏腰包给员工发红包的钱以及公司供应商的支持。华米科技原本计划在2020年春节后召开誓师大会及团建，预算为100万美元，此外，核心管理层成员原本计划自掏腰包为员工发红包的75万元，另外会再请董事会批准，凑够1000万元整进行医疗物资采购。

此外，华米科技还宣布取消年会。在大规模疫情消息没有出现之前，华米科技已经联系所有路过疫区或者接触过疫区亲友的员工，并立即停止举办公司年会。（来源：凤凰科技）

腾讯基金会捐赠3亿元人民币，设立第一期新型肺炎疫情防控基金

1月24日，腾讯公益慈善基金会宣布捐赠3亿元人民币，设立第一期新型肺炎疫情防控基金。

腾讯公益慈善基金会表示，捐赠将主要用于武汉等多地的疫区前线抗击及防治工作，包括口罩、消毒液、护目镜等物资的采购，以及对一线医护人员的帮助与激励。

据介绍，腾讯公益慈善基金会此次捐助的3亿元人民币是腾讯公益慈善基金会用于抗击新型冠状病毒肺炎的第一期资金。未来还将根据疫情情况，结合腾讯产品和技术以及互联网平台能力，为公众、尤其是疫情发生地区的群众提供更多力所能及的帮助。（来源：腾讯科技）

阿里上线「武汉加油」公益项目：8小时筹满7140万捐款

1月25日凌晨，@阿里巴巴公益宣布，截止到1月24日下午16:40分，我们在阿里巴巴公益平台和支付宝公益平台上线了「武汉加油「公益项目，8个小时已经筹满7140万。

阿里巴巴公益表示，后续阿里巴巴公益平台所有捐款，将通过北京新阳光慈善基金会和湖北慈善总会用于购买护目镜、N95口罩、外科口罩、防护服等医疗防护物资，以及用于医生住宿补贴等方面。详细使用明细，后续均将全部公示。

上淘宝和支付宝，搜索#武汉加油#为战胜疫情夺取胜利添一份力，公益项目善款将用于筹集防护物资送往一线。（来源：IT之家）

阿里启动驰援武汉措施：设立10亿元医疗物资供给专项基金

1月25日，阿里启动驰援武汉措施，设立10亿元医疗物资供给专项基金，从海内外直接采购医疗物资，定点送往武汉及湖北的医院。阿里巴巴国际站相关人员已经赶赴印尼、韩国等14个国家和地区，寻找医疗物资供应商。截至今天下午3点，已经接触了42家具备优质口罩供货能力的海外供应商，正在详细统计医疗级口罩的供货能力。（来源：搜狐IT）

小米将向武汉捐赠超千万元资金，支持抗击肺炎疫情

1月25日，小米宣布，继此前捐赠的医疗物资之外，还将捐赠超千万元的资金，继续支持武汉抗击肺炎疫情。小米和生态链企业的已经并计划捐赠超300万元物资。下一步，小米集团还会捐赠超千万元的资金，继续支持武汉抗击肺炎疫情。除此之外，金山软件也追加100万元的资金捐赠。

小米方面称正在多方筹集武汉所需物资，旗下生态链企业也积极响应，紫米、智米、九安医疗等小米系生态链公司都投入了大批物资和资金。首批价值超过百万元的医疗物资正在陆续运往武汉。（来源：新浪科技）

美的捐赠火神山医院全部所需家电产品

美的集团宣布，在与武汉政府以及医疗系统充分沟通后，1月25日美的集团启动紧急驰援武汉行动，向武汉新型肺炎防控指挥部捐赠建设蔡甸火神山医院全部所需家电产品（包括家用空调、中央空调、热水器、饮水机、洗衣机干衣机等家用电器）。（来源：美的集团）

B站向武汉捐赠1000万元专项资金及超30万元防护物资

1月26日早间消息，哔哩哔哩（以下简称“B站”）宣布向武汉捐赠1000万元，并启动紧急援助武汉行动。除了向湖北省慈善总会捐赠1000万元专项资金，B站还向武汉多家医院捐赠超过30万元的医疗防护物资。此后，B站还将从全国各地调运物资，支援防疫第一线。（来源：新浪科技）

一个彩蛋

丁香医生整理二十条当下流行的肺炎谣言1月23日，丁香医生发微博表示「科普工作者辛辛苦苦干活，永远赶不上谣言跑的速度，真的欲哭无泪，先整理了20条当下流行的谣言，以下这些都是假的假的假的！」

谣言一：「在武汉上空开始播撒消毒粉液」

谣言二：「病毒没那么厉害，感染的都是老年人。年轻人没事。」

谣言三：武汉卫健委领导感染后逃往上海

谣言四：协和医院患者出逃

谣言五：武汉三口之家迪士尼游玩确诊新型肺炎

谣言六：新型冠状病毒来源于犬类

谣言七：有可防肺炎的中药配方

谣言八：板蓝根+熏醋，能防新型肺炎

谣言九：新加坡拒绝中国公民入境

谣言十：只要不吃野味、海鲜就不会被感染

谣言十一：抗流感药物可以预防新型冠状病毒

谣言十二：服用VC可以预防新型冠状病毒

谣言十三：有疫情的地方才需要戴口罩

谣言十四：出门需要佩戴护目镜

谣言十五：吸烟可以预防新型冠状病毒

谣言十六：饮用高度酒能够抵抗冠状病毒

谣言十七：盐水漱口能预防冠状病毒

谣言十八：开空调暖气能杀死病毒

谣言十九：湖北主播戴口罩播新闻

谣言二十：超级传播者已经出现（来源：丁香医生）