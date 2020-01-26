唯品会：向湖北省和武汉市捐赠2000万元人民币

IT之家1月26日消息 今天中午，唯品会在微博宣布向湖北省和武汉市捐赠2000万元人民币，用于抗击疫情，采购物资。

唯品会表示，新型冠状病毒肺炎的疫情，牵动全国人民的心。唯品会今日宣布捐赠2000 万元，其中向湖北慈善总会捐赠1000 万、向武汉慈善总会捐1000 万，所有款项用于抗击疫情、采购物资等。

灾难无情人有情，唯品会表示将持续关注疫情变化，尽企业之力，与湖北及全国人民一起，共同低抗这生命之战。