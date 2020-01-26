苹果申请自动驾驶汽车专利：Siri或成你的私人司机

北京时间1月26日下午消息，据外媒报道，苹果公司想申请一项新技术的专利，这项技术可以让你使用语音命令告诉你的自动驾驶汽车你想去的地方，然后汽车将为你完成剩下的诸如导航、驾驶和停车之类的事情。最终的结果将是一个类似Siri的系统来控制你的自动驾驶汽车。

这项专利申请名为“自动驾驶汽车目的地信号引导”，最初于去年8月2日提出，并于本月23日（星期四）公布。专利中描述的技术旨在通过使用语音命令、手势或触摸屏将自动驾驶车辆引导到目的地。

其中的语音命令技术尤其令人印象深刻。你可以告诉你的车你想去哪里，然后它就可以带你去那里。语音命令不需要非常具体——比如你告诉你的爱车你想吃印度菜，它会找到最近的印度餐馆，然后将你送到那里，并为你自动停好车。

这项拟议中的专利技术甚至可以根据你想要购买的产品找出最佳的停车地点。 专利上写道：“例如，你在一家大型零售商场附近说‘我想为我的花园买些观赏植物’，导航经理（如技术所述）就会据此做出决定，将车辆停在标有‘园艺’或‘园艺用品’的商店入口附近。”该专利还描述了另一种情况，当你说：“我想要一些咖啡”，然后“导航经理”将会在综合考虑咖啡店地点、价格，以及你个人的咖啡店光顾历史等因素的基础上来选择出一个最符合你现在所处情况的咖啡店。”

除了语音控制之外，该技术还可以使用传感器设备来读取手势、眼光凝视或基于触摸的个人信号。 基于手势的技术的一个例子是，你可以使用手机指向一个特定的停车位，然后你的爱车将根据你的指向自动停在相应的车位上。一些面部识别技术也涉及在这项专利中，在挡风玻璃上安装一个面向驾驶员的摄像头，就可以检测到驾驶员的面部和面部特征，然后通过读取驾驶员的面部信息，侧后视镜可以相应缩回或伸出。

苹果到底是在自家设计的汽车上实现这种自动驾驶技术，还是仅仅将这项专利卖给其他汽车公司，在专利文件中并没有明确说明。这些工具可能会集成到苹果的CarPlay中，后者已经集成了Siri，并被构建到许多不同的车辆中，不过它们需要先进的自动驾驶能力才能工作。

这不是苹果的第一个自动驾驶专利。去年11月，苹果获得了一项专利，旨在消除汽车在人工驾驶和自动驾驶模式下的盲点。此前有传言称，苹果有意介入汽车制造领域。而在有了这些以及未来更多的汽车专利后，苹果似乎真的可以逐渐进入汽车市场。