新型冠状病毒潜伏期最短1天，潜伏期具有传染性

IT之家1月26日消息 国家卫生健康委员会主任马晓伟在国新办新闻发布会上表示，从观察情况看，新型冠状病毒潜伏期大约在10天左右，最短的潜伏期有1天发病，最长的潜伏期是14天，潜伏期具有传染性，这同SARS有很大的不同。

马晓伟介绍说，从临床流行病学的资料情况来看，病毒的感染初期是由野生动物传播到人类，现在进入人传人的时期。根据近期的临床资料来看，病毒的传播力似乎有所增强，病毒的毒性还需要有更多临床资料，我们才能加以分析。目前疫情的传播速度比较快，给我们的防控工作带来了挑战和压力，专家预判，现在疫情进入了一个比较严重复杂的时期。

马晓伟还表示，目前对新型冠状病毒的认识还是十分有限，传染源还没有找到，传播机理、变异风险还不确定，病毒可能在未来一定时间内出现变化，对不同年龄段人群的危害还有变化。疫情恐怕还是要持续一段时间，在一段时间内，病例增长也是可能出现的现象。但随着防控力度将加大，疫情流行程度将会下降。

国家卫健委副主任李斌在国新办新闻发布会上表示，交通管理是措施的一方面，采取的措施会根据疫情形势的需要不断调整，且这些调整都是依法依规的。目前这些措施都是最为严厉的，无论从国际还是国内看，都是在抗击传染病中积累的经验。这些措施如果能够得以实施，专家预计疫情扩散势头有望得到遏制，流行强度会减弱，流行高峰也会延迟，为下一阶段更有效防控争得时间。