水滴协同基金会筹款500万防控疫情：完成后另捐50万

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1月26日下午消息，新型肺炎疫情引起全国关注，水滴公司协同多家公益基金会，调配和捐献资源，为湖北等疫情严重地区上线在线募捐，参与疫情防控。
昨日，水滴公司发布公告表示，已经筹集社会善款150万并向疫区援助2万只口罩，仍在筹500万，预计将向疫区驰援160万只口罩及其他防疫物资。水滴公司表示，为这个项目额外提供10：1的配捐，如果该项目顺利完成，公司也将配捐50万元。
据悉，上述500万元款项目前已经筹集完毕。
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