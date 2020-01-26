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工信部副部长：湖北省日需10万件医用防护服，千方百计复工复产

2020/1/26 16:24:51来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家1月26日消息 在今天国新办发布会上，工业和信息化部副部长王江平在回答记者提问时提到，湖北省每天需要约10万件医用防护服，国内总的生产能力每天只有3万套，供求矛盾非常突出。

王江平提到，从23日以来收到了武汉方面四批物资的需求清单，大致是四大类20多个品种，大部分物资供应能够满足需要，但是像防护服、口罩这一类的物资需求显得十分突出。因为春节放假，国内生产能力没有发挥出来，通过这段时间的努力，复工复产面达到了40%，但是像防护服这样的产品仍然难以满足需求。湖北省大致是每天10万件医用防护服，一个月是300万件。但是，符合中国标准的产能许可的只有40家企业，分布在14个省，总的生产能力每天只有3万套，供求矛盾非常突出。

另外，我国也有一部分出口的生产能力，大约是每天5万套的生产能力，但是没有中国标准的许可，转换到国内销售还需要一点时间。

王江平表示下一步，我们要采取更多的措施，千方百计保证武汉的需求。

  • 第一，要动用中央储备来保证疫区的需要。

  • 第二，要千方百计复工复产，把现在的产能从40%迅速提高。

  • 第三，要推动出口标准和中国标准的衔接，使符合欧盟标准、美国标准的出口产品能够在中国的一些领域中可以使用。

  • 最后，我们要加强国际合作。

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关键词：口罩防护服

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