工信部副部长：湖北省日需10万件医用防护服，千方百计复工复产

IT之家1月26日消息 在今天国新办发布会上，工业和信息化部副部长王江平在回答记者提问时提到，湖北省每天需要约10万件医用防护服，国内总的生产能力每天只有3万套，供求矛盾非常突出。

王江平提到，从23日以来收到了武汉方面四批物资的需求清单，大致是四大类20多个品种，大部分物资供应能够满足需要，但是像防护服、口罩这一类的物资需求显得十分突出。因为春节放假，国内生产能力没有发挥出来，通过这段时间的努力，复工复产面达到了40%，但是像防护服这样的产品仍然难以满足需求。湖北省大致是每天10万件医用防护服，一个月是300万件。但是，符合中国标准的产能许可的只有40家企业，分布在14个省，总的生产能力每天只有3万套，供求矛盾非常突出。

另外，我国也有一部分出口的生产能力，大约是每天5万套的生产能力，但是没有中国标准的许可，转换到国内销售还需要一点时间。

王江平表示下一步，我们要采取更多的措施，千方百计保证武汉的需求。