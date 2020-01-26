浪潮首批近10万件医疗防疫物资启运黄冈

1月26日消息，今天，浪潮首批近10万件医疗防疫物资已从各地启运，近日陆续抵达湖北黄冈疫区最前线。

防疫物资包括：

医用手术防护服9000件、防护口罩18000个、医用帽子16000个、医用手套35000双、紫外消毒车30辆以及医用冰箱、生物安全柜等医用实验物资。

同时，浪潮组织成立了IT通信运维应急团队，积极响应电信运营商应急预案，全力为疫区提供通信保障，还确保在黄冈、孝感、利川三地云数据中心业务系统的平稳运行。