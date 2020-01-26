携程升级重大灾害保障金至2亿，推出被暂停团队游特殊退订政策

IT之家1月26日消息 此前携程官方发布《再次扩大退订保障范围携程国内全产品线均可免费取消》通知，宣布将积极响应民航、铁路通知，第一时间跟进各航空公司及铁路具体执行细则，为消费者办理退订退款手续。昨天，携程表示已有超过25万家酒店加入该倡议，对2月8日前入住的全渠道酒店订单予以免费取消。

今天，携程方面称将升级重大灾害保障金至2亿，推出被暂停团队游特殊退订政策。同时，携程表示也会联合境内外合作伙伴共同制定善后方案，旅游行业共担社会责任，共渡难关。