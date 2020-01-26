武汉版“小汤山医院”会诊，3天抢建5G医疗网络意味着什么？

近日，参照非典时期北京小汤山医院模式，武汉先后启动建设蔡甸火神山医院、江夏雷神山医院，可分别容纳1000张、1300张病床，预计2月3日前投入使用。

这一动作，很快吸引移动运营商、互联网公司启动应急预案，为武汉版“小汤山医院”部署通信网络。

1月23日晚，中国移动、中国电信、中国联通武汉分公司接到相关通知后，迅速开展蔡甸火神山医院无线网4G、5G覆盖工程建设。

与此同时，华为湖北方面春节疫情保障项目组，安排约150人进行保障。从5G基站的调测开通，3天内完成从网络规划、勘测、设计施工，到光纤铺设、架设基站、开通调测等整套建设流程。

非常时期，非常通信

中国联通完成火神山医院3G/4G/5G通信网络全覆盖

1月26日，中国联通在36小时内，已完成火神山医院3G/4G/5G通信网络全覆盖。

该紧急工程包括3G/4G/5G无线通信网，实现千兆网络覆盖。此次通信方案全部选用了最高配置，以满足智慧医疗的远程指挥。

中国移动：预计3天实现武汉“小汤山”5G部署

1月24日，中国移动通信网络施工全面启动。该紧急工程包括5G无线通信网和有线宽带网，实现双千兆网络覆盖，相关通信方案全部选用了最高配置，新增5G覆盖结合高清视频终端。同时，将原有4G网络容量提升3倍以上，预计于3天内完成5G信号架设及基础通信设施建设工作。

1月26日，根据雷神山医院的建设布局和实际用网需求，制定优化部署方案。据悉，后期将扩容和新建5G室分工作将与雷神山医院建设同步开展，预计1天内可完成全部网络建设施工工作，完工后雷神山医院可保证超过2.5万人同时在线通信。

联想：向武汉捐赠蔡甸应急防控医院所需所有IT设备

1月25日，联想发布声明称，已启动紧急驰援武汉行动，向武汉新型肺炎防控指挥部捐赠建设蔡甸应急防控医院所需的所有IT设备。

从2G电话卡到5G医疗设备

肺炎疫情已经引起全国各地高度重视，医疗人员、公务人员、甚至企业和社会工作者正火速赶往武汉，实施援助。但是，这可能是一场持久战，如何保障人员安全的情况下，做好疫情防治工作？

据悉，5G技术的引入将在武汉隔离医院、隔离区与外界、与各级指挥部门的稳定通信上发挥出重要作用。一方面，良好的通信网络和运转，可保障与外界的信息沟通顺畅。

举个最简单的场景：医生可通过采集信息，通过5G网络传送到云端，在接触病人之前对病症有初步判断，采取相应防护措施，可一定程度上避免传染性病原在未知情况下扩散，也有力缓解医院目前诊疗人员严重不足，去医院交叉感染问题的存在。

实际上，5G技术已经能够应用于很多医疗场景：基于医疗设备数据无线采集的医疗监测与护理类应用，如无线监护；基于视频与图像交互的医疗诊断与指导类应用，如医疗机器人远程查房；甚至基于视频与力反馈的远程操控类应用，如远程机器人手术。

雷锋网曾在此前的《5G医疗的7种未来》中指出5G在医疗应用场景中的双刃性。

一方面，5G技术的实时高带宽和低延迟访问特性，具有扩展医疗应用程序功能、医疗设备、机器人和移动设备功能所需的性能。另一方面，5G在地理上的可传输性不足以实现运营商承诺的高目标，或许5G本身为医疗健康系统带来的风险，可能比技术正面作用更大。

现实情况也确实如此，各大医疗机构对引入5G技术持观望态度：与现有固网相比，5G实际优势会有多少？建设所需投入的时间和成本如何计算？是升级现有设备还是全部替换原有设备？

而武汉版“小汤山医院”将成为通信技术持有公司的练兵场。雷锋网认为，如果能在通信质量方面做到与固网无差，将激发未来医疗机构引入5G的意愿。

截至发稿，新型冠状病毒全国确诊1975例；疑似2684例；死亡56例；治愈49例。其中湖北省确诊1053例，死亡52例，治愈42例；浙江省确诊104例；广东省确诊98例；河南省确诊83例，死亡1例；重庆市确诊75例；北京市确诊51例。

全国确诊病例数字的不断飙升，提醒我们：更多人或选择“出逃”、或滞于家中无法与亲朋好友吃顿团圆饭，也都是因为医疗设备的供不应求、严重紧缺，无法及时得到病症的确诊。除了医疗物资捐赠之外，我们还能做些什么？

“多和武汉朋友聊聊天”，是近日流传于网络的一个段子。

这段视频中，武汉人夜晚隔空喊话，希望能有人聊聊天，哪怕吵一架。搞笑却又让人十分心酸。

参看一组非典疫情期间的数据：2003年4月19日到5月9日，为北京地区防治“非典”新装固定电话2008部，开通“小灵通“电话1430部，开通各种专网和专门系统11个；在北京地区增开路话16771条，增设“小灵通”基站22个……

“刚被隔离的时候情绪挺低落的，家里人也都特别担心，原来两三天打一次电话，现在要求每天早中晚都汇报体温，整天抱着电话打，电话卡没用几点就用完了。”当时，亲情电话卡的出现，使得被隔绝者与家人能够及时通上电话。

通信话务量、短信业务量的飙增，不经意间为通信行业的发展发展迎来了一次“机会”。

正如邓肯·克拉克在曾指出，“非典证实了数字移动技术和互联网的有效性，因此成为使互联网在中国崛起为真正的大众平台的转折点”。

此前业界很多观点言论，2019元年之后，5G将在2020年迎来全面爆发，只不过，当遇上肺炎疫情这样一个略带悲壮色彩的特殊时刻，并不是我们所希望的。

那么，17年后的肺炎疫情抗争能否反过来促使中国5G事业发展的又一个高潮？

有网友评论：“能不能让短信运营商通知啊，家里的老人完全不关心。”

这种紧要关头，笔者收到了一条短信。恳切且重视。

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