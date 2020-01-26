科学家公布新型冠状病毒3CL水解酶高分辨率晶体结构

IT之家1月26日消息 新型冠状病毒2019-nCoV引发的肺炎疫情持续蔓延，令全国上下的人谈病毒色变。这种病毒转播能力很强，病毒潜伏期也比较长，不易发现。那么这种“幽灵”到底是什么样子？今天，根据中国青年报的报道，上海科技大学免疫化学研究所和中国科学院上海药物研究所抗新型冠状病毒（2019-nCoV）感染联合应急攻关团队公布了2019-nCoV新型冠状病毒3CL水解酶的高分率晶体结构。

团队相关人员表示，正在继续努力，研发治疗新型肺炎的药物。