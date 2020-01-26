科学家公布新型冠状病毒3CL水解酶高分辨率晶体结构

内容字号：默认大号超大号
段落设置：取消段首缩进段首缩进
字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体
IT之家1月26日消息 新型冠状病毒2019-nCoV引发的肺炎疫情持续蔓延，令全国上下的人谈病毒色变。这种病毒转播能力很强，病毒潜伏期也比较长，不易发现。那么这种“幽灵”到底是什么样子？今天，根据中国青年报的报道，上海科技大学免疫化学研究所和中国科学院上海药物研究所抗新型冠状病毒（2019-nCoV）感染联合应急攻关团队公布了2019-nCoV新型冠状病毒3CL水解酶的高分率晶体结构。
团队相关人员表示，正在继续努力，研发治疗新型肺炎的药物。
软媒旗下网站：IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家
软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用
IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。
Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.
软媒公司版权所有