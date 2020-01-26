强生与Concerto HealthAI合作，利用AI加速肿瘤药物研发

医药巨头强生（Janssen）宣布与AI精准肿瘤企业Concerto HealthAI在多种疾病的药物研发中展开合作。在此次合作之前，百时美施贵宝（Bristol-Myers Squibb）和辉瑞（Pfizer）就已经与Concerto HealthAI建立合作。

Concerto HealthAI首席执行官 Jeff Elton博士表示：“很高兴我们全新的 eurekaHealth产品，为强生的研究人员和数据学家在药物开发中带来帮助。作为精准肿瘤领域医疗AI领导者，我们企业的使命与强生在医疗科学领域的创新研究重点是高度一致的。”

未来的合作中，强生将会使用Concerto HealthAI的研究平台“eurekaHealth 3.0”研究EMR现实数据。eurekaHealth 3.0是Concerto HealthAI在今年1月份刚刚推出的新产品，是目前唯一符合FDA 21CFRPart11标准的肿e瘤精准AI解决方案。

eurekaHealth属于SaaS平台（SaaS，Software as a Service，软件即服务），具有灵活的微服务架构体系，可以优化快速操作性能，比较跨不同数据集的队列，并集成到现有工作流中的能力（包括第一手数据与第三方数据）。

eurekaHealth可即时访问按照专门要求设计的Concerto HealthAI数据产品，包括：

▲数据来源：参考资料[4]；药明康德内容团队制图

在此前与药物企业合作研发肿瘤药物过程中，已经证明eurekaHealth可以帮助研究人员在可行性分析和设计阶段减少50%的时间。

eurekaHealth产品AI模型训练数据主要来自于美国临床肿瘤学会的CancerLinQ计划，以及美国其他机构的临床医疗数据。

Concerto HealthAI总部位于波士顿，是目前人工智能技术在精准肿瘤领域的独角兽企业。最近刚刚完成1.5亿美元的B轮融资，投资方包括Maverick Ventures、AllianceBernstein PCI和SymphonyAI Group。



雷锋网了解到，融资公告显示Concerto HealthAI的业务收入同比增长90%。未来新的资金将帮助该公司专注于开发新产品，从精准肿瘤学扩展到更多的治疗领域，发掘更多商业价值。

2019年3月，百时美施贵宝（Bristol-Myers Squibb）与Concerto HealthAI建立了一项为期数年的合作，共同致力于使用来自真实世界的肿瘤数据和先进AI技术用于医药研发。

2019年4月，辉瑞宣布与Concerto HealthAI建立合作，Concerto HealthAI将应用真实世界数据集和人工智能技术帮助，辉瑞制药在血液恶性肿瘤领域开发新的治疗方案。

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