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微信：将严厉打击个人账号售卖野生动物违禁品

2020/1/26 21:45:56来源：IT之家作者：汐元责编：汐元评论：

IT之家1月26日消息 今天晚间，微信安全中心官方发布了《关于严厉打击微信个人帐号售卖野生动物违禁品的公告》。

在公告中，微信方面表示：近期我们收到用户投诉，有部分用户存在利用微信个人帐号发布“野生动物违禁品”售卖信息的行为。此类行为触犯《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国野生动物保护法》等相关法律法规，危及公共安全，破坏平台环境，微信团队将对违法违规行为进行坚决处理、严厉打击。

微信表示，对于违规内容，一经发现即删除内容，并限制朋友圈功能；对违规帐号，将视情节对其进行警告、功能限制、帐号封禁等阶梯式处理，并公告处理结果。

同时微信称，仅2020年1月1日至26日，共计对350个确认存在违规售卖濒危野生动物制品行为的帐号进行阶梯式处罚。

以下是公告全文：

1月22日，中国科学院院士、中国疾病预防控制中心主任高福在国新办新闻发布会表示，确认新型冠状肺炎病毒来源于野生动物。

为严防新型冠状病毒感染的肺炎疫情，阻断可能的传染源和传播途径，市场监管总局、农业农村部、国家林草局决定，自今日（26日）起至全国疫情解除期间，禁止野生动物交易活动。

 具体内容

微信一直致力于打造安全、健康、绿色的平台生态环境，坚决打击各类违法违规的内容和行为。近期我们收到用户投诉，有部分用户存在利用微信个人帐号发布“野生动物违禁品”售卖信息的行为。此类行为触犯《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国野生动物保护法》等相关法律法规，危及公共安全，破坏平台环境，微信团队将对违法违规行为进行坚决处理、严厉打击。

为规范微信个人帐号的信息发布行为，微信个人帐号以任何形式发布、展示、传播“野生动物违禁品”售卖信息的，一律依照国家相关法律法规的要求，以及《腾讯微信软件许可及服务协议》《微信个人帐号使用规范》的规定，视违规严重程度，采取阶梯式处罚机制：

对违规内容，一经发现即删除内容，并限制朋友圈功能；对违规帐号，将视情节对其进行警告、功能限制、帐号封禁等阶梯式处理，并公告处理结果。

仅2020年1月1日至26日，我们共计对350个确认存在违规售卖濒危野生动物制品行为的帐号进行阶梯式处罚。

部分被处理“微信帐号”示例

 违规示例

微信安全中心提醒：根据我国《刑法》第三百四十一条规定，非法收购、运输、出售国家重点保护的珍贵、濒危野生动物及其制品的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金，情节特别严重的，处十年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。

用户通过微信、朋友圈等网络形式发布违法违禁品（包括野生动物违禁品）售卖信息属违规行为；帮助朋友在朋友圈、微信群转发宣传推销违法违禁品（包括野生动物违禁品）的行为，一旦出现问题，售卖方、转发者均要承担行政处罚。

除了会对违禁帐号进行处罚以外，我们还会配合执法机关根据有效线索进行打击；并加强与相关公益组织和科研机构的合作，坚决抵制利用平台相关功能发布售卖野生动物及其制品信息的行为。

最后，非法出售的野生动物不可能经过必要的检疫，具有较大的健康风险，我们呼吁广大用户，全面杜绝野生动物非法贸易和食用。如若在微信上发现相关违法违规行为，请第一时间通过客户端或者小程序腾讯110进行投诉，一起向贩卖野生动物的行为说不，携手共建安全、健康、绿色的生态平台环境。

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关键词：微信肺炎冠状病毒

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