快手网红辛有志捐款1.5亿元抗击疫情

内容字号：默认大号超大号
段落设置：取消段首缩进段首缩进
字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体
IT之家1月26日消息 @辛有志工作室今天通过微博发文，表示将捐出一亿五千万元抗击疫情、支援前线。
辛有志工作室通过微博发文表示，辛有志严选将一亿现金捐给武汉慈善总会，另外出资五千万现金成立物资救助基金，动员所有可以启动的社会资源，采购、募集、生产前线最紧缺的口罩等继续物资。
辛有志即快手网红辛巴，2017年9月创立广州和祥贸易有限责任公司，并自创主推品牌棉密码，辛有志严选，现任广州和祥贸易有限责任公司董事长。
软媒旗下网站：IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家
软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用
IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。
Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.
软媒公司版权所有