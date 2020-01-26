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快手网红辛有志捐款1.5亿元抗击疫情

2020/1/26 23:20:06来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家1月26日消息 　@辛有志工作室今天通过微博发文，表示将捐出一亿五千万元抗击疫情、支援前线。

辛有志工作室通过微博发文表示，辛有志严选将一亿现金捐给武汉慈善总会，另外出资五千万现金成立物资救助基金，动员所有可以启动的社会资源，采购、募集、生产前线最紧缺的口罩等继续物资。

辛有志即快手网红辛巴，2017年9月创立广州和祥贸易有限责任公司，并自创主推品牌棉密码，辛有志严选，现任广州和祥贸易有限责任公司董事长。

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关键词：肺炎病毒

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