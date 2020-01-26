驰援武汉：乐信宣布捐赠1500万元人民币抗击疫情

IT之家1月26日消息 从新型冠状病毒肺炎疫情在全国蔓延以来，已有多家科技公司参与到对疫情中心武汉的支援阵营中，而今天，乐信宣布：乐信公益基金会将通过壹基金、武汉市红十字会、深圳市慈善会捐赠1500万元人民币，用于支援武汉等疫区前线抗击及防治工作，并保障一线防疫医护人员的安全。

乐信表示，此次捐赠将主要用于采购口罩、护目镜在内的紧缺医疗物资，为病患和一线医护人员提供支持。首批物资已通过壹基金发往武汉地区，最快2-3天内可送达。

以下是乐信公告全文：

新型冠状病毒肺炎疫情牵动着每个中国人的心，医疗物资紧缺成为当前抗击疫情的主要困难。近日，不断有爱心企业通过各种渠道贡献力量。疫情爆发后，乐信员工自发组织了义捐活动，公司也在第一时间启动了应急预案，并联系各大公益机构开展人道救助工作。

1月26日，乐信宣布：乐信公益基金会将通过壹基金、武汉市红十字会、深圳市慈善会捐赠1500万元人民币，用于支援武汉等疫区前线抗击及防治工作，并保障一线防疫医护人员的安全。

此次捐赠将主要用于采购口罩、护目镜在内的紧缺医疗物资，为病患和一线医护人员提供支持。首批物资已通过壹基金发往武汉地区，最快2-3天内可送达。

灾难无情人有情，乐信将持续关注疫情变化，尽企业之力，与湖北及全国人民一起，加入到抗击疫情的战斗中。

武汉加油！我们在一起！