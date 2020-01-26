美团：设立2亿元专项公益基金，支持全国医护人员

IT之家1月26日消息 今天晚间，美团宣布，已经设立2亿元专项公益基金，支持全国医护人员。

美团表示，基金当前主要针对武汉等疫情防控重点地区的医护人员、全国各地支援湖北的医疗队，基金将和相关专业机构合作展开定向支持帮扶，包括医疗物资采购以及对一线医护人员的人道救助、生活服务保障、关怀激励等。

同时，美团公益平台已为中国红十字基金会等慈善组织开通线上筹款通道，为美团用户、合作商户的热心捐助提供便利通道。在美团App搜索“武汉加油”即可捐赠。

以下是美团公告全文：