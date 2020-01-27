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淘宝回应口罩价格不稳等问题：相关商品下架，协助退款

2020/1/27 5:43:50来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家1月27日消息 先前有网友称部分淘宝店铺口罩出现不实宣传、价格不稳的情况。对此淘宝官方于昨日发布微博称已对相关店铺全部逐一核查，对相关商品作下架处理，后期将协助消费者退款。

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淘宝称，其他相关线索正在持续调查和处理中，发现一家，查处一家，绝不手软。

值得注意的是阿里巴巴集团安全部官微于1月26日发布消息称已根据网友反馈对淘宝平台部分店铺进行调查处理并公示了部分店铺的处理情况。


以下为淘宝回应全文：

感谢各位网友提供的线索。

文中提到的店铺，我们已全部逐一做了核查，部分店铺涉及到的不实宣传、价格不稳问题，相关商品已全部下架，并将协助消费者进行退款。

个别店铺需要更细致的复核，但健康第一，相关商品也已先予下架处理。

武汉新型冠状病毒疫情牵动每个人的心。很多口罩厂家放弃春节假期，大年夜也回到工作岗位赶制口罩，我们非常感动，也非常感谢，他们是这个春节的逆行者。

其他相关线索，我们正在持续调查和处理中，请大家放心。这项工作我们会坚决继续下去，发现一家，查处一家，绝不手软。

如果大家发现相关问题线索，可以在淘宝APP里，点击商品详情页右上角的“我要反馈”，直接进行举报，我们会第一时间展开调查和处理。

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关键词：淘宝阿里巴巴武汉

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