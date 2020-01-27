春节和疫情致500万人离开武汉！大数据告诉你都去了哪里？

IT之家1月27日消息 1月26日晚，湖北省人民政府新闻发布会上，武汉市长市长周先旺戴着口罩说，因为春节和疫情的影响，目前有500多万人离开武汉，还有900万人留在城里。

据悉，武汉是外来人口流入城市，武汉的外来人口返乡过年是极为普通的事情。根据武汉市文化和旅游局发布的“2018年春节统计信息”，2018年武汉在春节期间发送人数为232.82万人。每年都有近一半人口离开这座城市外出过年。

据报道，百度地图慧眼迁徙大数据显示，1月10日至1月22日春运期间（武汉1月23日封城之前），每天从武汉出发的人群中有6至7成的人前往了湖北省内的其他城市，其次是河南省、湖南省、安徽省、重庆市、江西省。

从城市维度看，除了湖北省内城市，从武汉前往信阳、重庆、长沙、北京、上海、郑州的人群比例也较高。而在湖北省内，孝感和黄冈是接受武汉返乡客流比例最高的两个城市，离开武汉的人当中，平均每天有13.03%和12.64%是从武汉出城到达孝感和黄冈。

根据航班管家统计的12.30日-1.22日武汉航班国内出发、国际出发、港澳台出发的运力数据，北京、广州、成都、海口、昆明、厦门、深圳、上海、三亚、南宁是武汉出港航班前10大城市。

港澳台方面，武汉出港航班量最大的是香港，其次是澳门和台湾。

国际方面，武汉出港航班量最大的是泰国曼谷，出港量排名第二的是新加坡，排名第三的是日本东京。