武大校友企业旗下酒店接受各地湖北人入住，但也遵照地方规定

1月26日晚间，武汉大学新型肺炎防控专题网站更新了一则“便民服务”信息：请在全国各地暂时无法回省又无处可去的湖北人，寻找武汉大学校友企业东呈国际集团旗下酒店，接受湖北客人入住。这些酒店包括吾公馆、蓓利夫人、瑾程、怡程、宜尚Plus、宜尚、锋.态度、柏曼、铂顿、隐沫、城市便捷、精途。但随后撤下。

1月26日傍晚，曾有网友发布了上述消息并介绍此举由武大商帮组织，“在外地暂时无法回省又无处可去的可以试试”。稍后，武汉市互联网信息办公室@武汉发布20时54分转发称经核实无误。

东呈国际集团官网介绍称，目前，集团旗下拥有超过2500家酒店（含筹建），客房数超过20万，分布于全球200多座城市。

1月27日0时13分，@东呈国际集团发布《关于新型冠状病毒肺炎疫情防控期间东呈旗下酒店旅客入住须知》称，随着全国多个省市（自治区）启动重大突发公共卫生事件一级响应，实行最严格的防控措施，东呈坚决贯彻国家政策、积极响应社会号召。如果门店所在地政府给来自疫区的旅客统一指定了接待酒店，优先安排到指定酒店。

《入住须知》还称，近期曾前往疫区、或来自疫区的旅客要加强自我管理，遵守公共安全规定，并做好相关登记上报工作，经门店防疫检测后可正常入住。目前东呈旗下酒店已严格执行消杀消毒、饮食卫生控制、配发口罩、测量体温等全面防控措施，欢迎大家放心入住；同时，在入住期间也请各位旅客积极配合门店体温检测等各项卫生防疫工作。

关于新型冠状病毒肺炎疫情防控期间东呈旗下酒店旅客入住须知

自新型冠状病毒引发的肺炎疫情肆虐以来，东呈国际集团高度重视，并积极组织应对。为保障东呈3500万付费会员和其他旅客一如既往的入住体验，并确保安全，请仔细阅读。

1.因武汉和湖北多地封城，为保障一线防疫工作者充分休息，东呈已紧急调用武汉及周边地区10000间客房免费提供给一线防疫工作者使用。医护人员可就近联系，凭工作证件和身份证件登记办理入住。酒店详情见《供医护人员入住酒店明细》（湖北战区）

2.随着全国多个省市（自治区）启动重大突发公共卫生事件一级响应，实行最严格的防控措施，东呈坚决贯彻国家政策、积极响应社会号召。如果门店所在地政府给来自疫区的旅客统一指定了接待酒店，优先安排到指定酒店。

3.近期曾前往疫区、或来自疫区的旅客要加强自我管理，遵守公共安全规定，并做好相关登记上报工作，经门店防疫检测后可正常入住。

4.目前东呈旗下酒店已严格执行消杀消毒、饮食卫生控制、配发口罩、测量体温等全面防控措施，欢迎大家放心入住；同时，在入住期间也请各位旅客积极配合门店体温检测等各项卫生防疫工作。

5.东呈是一家有着伟大梦想和使命担当的企业，疫情当前，我们坚持以百分之百的热忱，为全球所有旅行者提供住宿服务和出行便利。

东呈国际集团

2020年1月27日