官宣！武汉肺炎疫情期，北京、广州、杭州、深圳等不会封城

据人民日报报道，北京市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市交通委新闻发言人容军表示，“对外交通基本正常，没有封城，也不会封城。”

北京市

目前，民航方面，航班正常运行，暂停往来湖北方向的航班。长途客运线路，按惯例除夕上午至初三下午停运，后期湖北等疫情高发区停运，其他区域将视情况逐步恢复运营。目前，北京高速公路和普通公路正常开放，公交地铁正常运营，将加强测温通风等工作。

北京市疾病预防控制中心1月26日发布公开信，提醒从外地抵京人员密切关注自身健康状况，一般需要居家观察2周，每天测量体温并做好记录。观察期间减少外出，不参加聚会和集体活动。未出现症状的，观察期满2周解除观察。

广州市

据广州发布消息，自广东启动重大突发公共卫生事件一级响应以来，广州市按照党中央、国务院的决策部署和省委省政府的工作要求，坚持把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，各项联防联控工作正扎实有序有效推进。对确诊病例、疑似病例和密切接触者均按医学隔离标准和诊疗规范实施隔离管控。为防止疫情扩散，特别是减少输入性病例，在机场、车站、码头等场所采取了体温监测措施，但不存在“封城”等说法。

目前，市场供应充足，内外交通正常。机场、铁路、公路客运站、进出广州的高速公路、国省道均保持正常运转。交通部门将重点保障医疗物资、生活物资、防疫工作的运输畅通。请广大市民不信谣不传谣，不必恐慌，尽量减少流动，最大限度减少感染几率。广州市委市政府将继续坚持科学防治、精准施策，带领全市人民打赢疫情防控阻击战。

杭州市

杭州市“冠状病毒肺炎”防控指挥部公告

我市自采取公共卫生事件一级响应以来，在省委省政府的领导下，防控“冠状病毒肺炎”各项工作有序、有力、有效，尽管病例数仍在增加，但均为输入性病例，并且均按医学隔离标准和诊疗规范实施有效管控。为了减少输入性病例，我们在一些入城口采取了体温监测措施，但不存在“封城”等说法，请广大市民不信谣不传谣，响应指挥部“十条建议”，不必恐慌，减少流动，在市委市政府的带领下齐心协力打赢这场健康保卫战。

2020年1月26日

深圳市

深圳市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组办公室表示，有关深圳市将要“封城”的信息，是谣言！

市防控工作领导小组办公室负责人表示，市委市政府把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，把疫情防控工作作为当前最重要的工作来抓。相关部门一手抓疫情防控，一手抓城市运行，全力做好疫情防控物资和力量保障，全力做好市民群众生活必需品供应保障，希望广大市民群众自觉抵制谣言，不信谣、不传谣，共同维护良好的社会秩序，众志成城打赢疫情防控这场硬仗。