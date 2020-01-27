中国邮政集团、邮储银行捐助5000万元，全力抗击肺炎疫情

IT之家1月27日消息 1月26日，中国邮政迅速贯彻落实党中央关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的最新指示精神，再次研究部署做好全系统防控疫情工作，助力打赢疫情防控阻击战。中国邮政集团有限公司、中国邮政储蓄银行决定，向武汉捐助人民币5000万元，用于支援武汉抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情。其中，邮政集团捐款2000万元，邮储银行捐款3000万元。

1月25日，中国邮政发布公告，紧急开通全国绿色通道，对全国寄往武汉市政府指定接收的红十字会机构的捐赠物资，提供全程免费运输和配送服务等。

邮储银行第一时间发布新型冠状病毒感染的肺炎疫情风险提示，制定应急预案，加强对金融服务保障、金融科技支持等多措联防联控，确保各项工作有序开展。全面加强疫情严重地区新建或定点救治医疗机构的金融支持，全力支持疫情防控所需药品、医疗器械及相关物资科研、生产等企业的信贷需求，对于涉及疫情的授信审批项目开通绿色审批通道、加大支持力度。在做好营业网点服务的同时，强化手机银行、网上银行等线上业务办理渠道的服务及宣传，积极引导客户优先采用电子渠道办理业务，保障广大客户的金融服务需求。

即日起，在全国邮政金融网点开通绿色通道，利用邮政汇兑服务免费办理向中国红十字总会和中华慈善总会的捐款。同时，对红十字会及慈善总会、防控应急物资采购专户的开户、资金清算等业务特事特办，确保准确高效。做好手机银行、个人网银等各类捐赠款项汇划通道专项保障，对各类捐赠资金及时转账处理。