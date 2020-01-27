辟谣！武汉市红十字会不存在收取服务费问题

IT之家1月27日消息 1月27日凌晨，针对近日网传的武汉市红十字会向上海医疗队收取服务费一事，武汉市红十字会官方通过微博发出声明辟谣：网传有关收取服务费一事不存在。

武汉红十字会官方表示，所有工作流程中均不存在任何收费现象，不仅不存在收费现象，而且他们只负责接收捐赠物资，具体的发放和分配均由武汉市卫健委统一调拨安排。

声明原文：

近来有网上谣传“武汉市红十字会向上海医疗队收取6%—8%捐赠服务费”并由此引发网友们的热议。对于此，武汉市红十字会郑重对公众申明：

1，我们核查了相关数据，自疫情发生后，武汉市红十字会从未收到过所谓的“上海医疗队”捐赠的“300套防护服”，红十字会接收的各类医疗物资都是配发给医护人员及病患者，“医疗队反捐物资给红十字会”此说法很难成立。

2，按照职责分工，武汉市红十字会负责接收捐赠物资，具体的发放和分配，均由市卫健委统一根据各个医院的实际需求调拨安排，来运送的车辆由各个医院自行安排，市红十字会的转运车辆也是通过与武汉市交通委员会协调后，免费运送。武汉市红十字会至今为止的所有工作流程中，均不存在任何收费现象。

武汉市红十字会呼吁广大网友，不要让谣言玷污了各界爱心企业和爱心人士的善意之举，疫情面前，不信谣、不传谣，众志成城，共渡难关。

对于那些恶意造谣、传谣者，武汉市红十字会已经依法向公安机关举报，坚决予以打击。

武汉市红十字会

2020年1月27日