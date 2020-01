欺诈性交易激增，谷歌Chrome扩展程序发布更新暂时中止

由于从事欺诈性交易的付费扩展数量激增,Google 安全团队已无限期中止官方 Chrome Web Store 上任何商业 Chrome 扩展的发布或更新。

谷歌表示,欺诈交易的浪潮始于本月初。Google 工程师将此次欺诈性交易描述为“大规模”发生。

禁止发布或更新会影响所有付费扩展。这也包括了需要在安装前付费的 Chrome 扩展程序,基于月度订阅运行的扩展程序或使用一次性应用内购买来访问各种功能的 Chrome 扩展程序。

目前,现有的商业扩展程序仍可通过官方的 Chrome Web Store 下载,但是扩展程序开发人员无法推送新的更新。

对此,Chrome 扩展程序的开发者倡导者 Simeon Vincent 称: “这是一项临时措施,以便于我们寻求长期的解决方案来阻止更广泛的滥用情况的发生”。

同时,尝试发布新的付费 Chrome 扩展程序,或在其商业扩展程序上发布新更新的扩展程序开发人员则收到了一条自动消息,内容为:“Spam and Placement in the Store ”。

此禁令影响了一些 big-name 扩展,包括密码管理器 Dashlane 和会议计划程序应用 Comeet。该禁令于 1 月 24 日晚上正式发布,但 StopTheMadness Chrome扩展程序的创建者 Jeff Johson 表示,Google 数日以来一直都在默默阻止付费的 Chrome 扩展程序的更新[ 1,2,3,4,5 ]。

目前,尚不清楚禁令将持续多长时间。Vincent 表示:“我们正在努力尽快解决这一问题,但目前我们没有解决的时间表”。并称,“对造成的不便,深表歉意。”