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第 8 个 LTS 版本，Ubuntu 20.04 将带来哪些新特性？

2020/1/27 10:54:32来源：开源中国作者：-责编：骑士评论：

Ubuntu 19.10 生命周期将在今年 7 月结束，之后一段时间内最大的版本则是 Ubuntu 20.04 LTS，其重大更新和改进将在 2030 年前终止。20.04 是 Ubuntu 的第 8 个 LTS 版本，计划于今年 4 月 23 日发布。

前两天我们报导过 Ubuntu 20.04 LTS 的版本更新时间表，描述了各个时间节点的发布情况，今天来看看 20.04 会带来什么亮点。

首先是主题变化，Yaru 会有一个从亮到暗的主题变化可选，该主题下的复选框、单选按钮以及滑块和进度条等，都不再呈蓝色或绿色，而以紫色取代之。从绿色切换到紫色，整体上减少了纷杂的色彩，同时也不破坏 Ubuntu 本身的和谐。

其次，Ubuntu 社区的另一个期待已久的需求也将得到满足，系统将删除预装的 Amazon 应用。Ubuntu 上的 Amazon 图标一直就挂在桌面，这早已被人吐槽，因为它比较鸡肋，相关调查数据也反映了这一点。此次变化，特别是对于普遍不习惯首选 Amazon 购物的中国人来说，是一大好事。

Ubuntu 20.04 将使用 Linux 5.4 内核，该版本具有内核锁定模式和 exFAT 支持等新特性。

内核锁定功能主要是为了防止 root 帐户篡改内核代码，从而在用户态进程和代码之间划清界限。启用该功能后，即便是 root 帐户也无法访问某些内核功能，从而保护操作系统免受受损的 root 帐户影响。

exFAT 文件系统则是 FAT32 的替代者，它由微软开发，但是不仅用于 Windows 系统，目前 exFAT 在整个电子行业中都得到了广泛应用，特别是 SD 卡、USB 闪存驱动、数码相机和 MP3 播放器中使用最为充分，你平时用这些电子产品的时候，多半就使用到了 exFAT 技术。

另一方面，在 19.10 版本中引入的 ZFS 作为根目录的支持会进一步得到改进，但是，它将保持实验状态。

关于 ZFS 的争论近期也因为 Linus Torvalds 的参与而白热化，他在某个论坛上讨论关于内核的相关问题时，提到了 ZFS 并表明了自己的态度，在 Oracle 对 ZFS 的代码进行重新授权以使其能更友好地被引入到 Linux 内核主线之前，他不会推荐使用 ZFS，同时，即便抛开许可证的原因，Linus 也觉得 ZFS 的综合性能并不特别强。随后有人公开宣称 Linus 不懂 ZFS

此外，20.04 其它增强功能包括：

  • GNOME 从 v3.34 升级到 v3.36

  • 游戏相关的改进

正式版将在 4 月 23 发布，拭目以待。

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关键词：UbuntuLinux

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