为疫情一线记者提供保障，B站捐助1000万元定向补助

中国宋庆龄基金会人民日报媒体公益专项基金昨日发起“新冠肺炎疫情一线媒体人保障计划”，联合中国平安集团、哔哩哔哩，为在湖北一线采访的媒体工作者提供人身意外保障和因公染病定向补助。

“新冠肺炎疫情一线媒体人保障计划”（以下简称“媒体人保障计划”）将以“保险+补助”的方式，为奋战在一线的媒体工作者提供保障。其中，保险理赔金额约10亿元，由中国平安提供；定向补助预算1000万元，由人民日报媒体公益专项基金发起方之一——哔哩哔哩捐助。首批保障对象包括全国各地赴鄂采访疫情的新闻工作者和湖北省内从事疫情报道的一线采编人员。后续还将视疫情发展情况加大保障计划的覆盖区域范围。

据介绍，“媒体人保障计划”将为一线媒体工作者提供人身意外保险。若媒体工作者因公感染新型冠状病毒肺炎致残、身故，平安产险将为每人提供最高50万元的救助金，并承担防止感染蔓延所发生的转移安置费用；如媒体工作者因公感染并使得其家庭成员受其感染导致致残、身故，平安产险也将提供最高50万元的救助补偿金；“媒体人保障计划”还将为一线媒体工作者提供定向补助。若媒体工作者因公感染新型冠状病毒肺炎，一经确诊，人民日报媒体公益专项基金即提供每人5万元的补助金。

中国宋庆龄基金会人民日报媒体公益专项基金于2019年2月正式启动，是首个由中央群团和中央媒体共同发起的媒体公益基金，其中哔哩哔哩为联合发起单位及首个捐赠企业。

附：“新冠肺炎疫情一线媒体人保障计划”申请方法

一、申请方式

凡在湖北省内参与新型冠状病毒肺炎一线采访报道的全国媒体工作者均在首批保障范围内，如触发保险责任均可理赔，如符合补助标准均可申领。

二、申请条件

1、申请人需为“新闻工作者”，即记者、编辑、摄影、摄像、录音等新闻采编和媒体技术工作人员。

2、申请人需持有“新闻记者证”或“新闻采编从业资格证”等正式有效证件；3、申请人所在单位需开具《证明函》以兹证明申请人确在湖北省内疫情一线从事采访工作。

三、联系方式

理赔请拨打平安产险95511，申请补助及获取更多信息请联系：[email protected]