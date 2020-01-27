小米CEO雷军加油支援湖北武汉：众志成城，打赢这场防疫战！

今天小米CEO雷军在微信公众号发文，《众志成城，打赢这场防疫战！》，在文章中，雷军表示，湖北，是我的家乡。武汉，是留给我太多太多美好回忆的地方，并将尽一切所能在保障安全和客观条件允许的前提下，继续为武汉地区用户提供服务。

下面是文章内容：

新年好！

2020年伊始，有太多意想不到的事情发生，这个春节过得有些不同寻常。这一年将会是不平凡的一年，充满挑战的一年。

湖北，是我的家乡。武汉，是留给我太多太多美好回忆的地方，此时此刻，我想向奋斗在家乡疫情一线的工作人员，尤其是医护人员致以最崇高的敬意！我相信，在党中央的领导和全国人民的支持下，众志成城，一定可以取得这场防疫战争的胜利！

从1月23日小米启动对武汉的紧急援助开始，公司有很多同学们和生态链公司、顺丰、中国邮政等小伙伴们牺牲假期，并肩作战，源源不断地向武汉及周边的市县提供N95口罩、隔离服、体温计、检测试纸、对讲机等物资，昨晚他们发给我一些照片，记录了物资启运和送抵武汉的过程。我在这里对他们说声谢谢！辛苦了！

我们将尽一切所能，在保障安全和客观条件允许的前提下，继续为武汉地区用户提供服务：包括武汉地区的小件商品配送服务、小米商城服务、售后寄修服务。我们和配送合作伙伴一起，在武汉地区及全国范围内，确保快递员必须佩戴口罩，每4小时必须更换一次；每天多次测量监控每位快递员的体温，在营业部配备维生素C、洗手液、消毒液等足量物资，对配送设备进行每日多轮消杀，全力保障快递员、用户的健康安全。

也请各位用户朋友们加强防范，坚持佩戴口罩，减少外出和聚会，回避接触密集人群，一起抗击疫情，共度非常时期。

窗外太阳升起，一切都会好起来！2020，我们一起加油！